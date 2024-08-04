İşte Türkiye’nin diri fay hatları!

Türkiye'nin Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yeni diri fat haritası güncellendi. Yeni haritada, 45 ilde 485 diri fay hattı bulunuyor. Türkiye, üç ana fay hattı kuşağında bulunuyor:

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı. Fay çatlağının kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi'nden başlayarak kuzeydoğu yönünde Karlıova Üçlü Bitişmesi'ne kadar uzanıyor. Bu hat boyunca Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl. Muş, Gelibolu, Marmara Denizi'nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce, Bolu, Merzifon, Erzincan, Erzurum ve Van yer alıyor.