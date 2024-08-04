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Anne ve bebeği ölümü birlikte yendi!

Dilek Merve Taş, 7’nci çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanırken, rahminin yırtılması nedeniyle acil ameliyata alındı. Kendisi kurtarılırken, bebeğin doğumdan hemen sonra kalbi durdu. Ana damardaki darlık genişletildi. Tekrar hayata döndürüldü.

Tolga Yanık Tolga Yanık takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024
Anne ve bebeği ölümü birlikte yendi!

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Antalya Muratpaşa'da yaşayan Dilek Merve Taş (34) ve eşi Haydar Taş (37) 7. çocuklarının dünyaya gelmesini bekliyordu. Riskli bir gebelik yaşayan anne Dilek Merve'nin 37 haftalık hamileyken rahminin yırtıldığı tespit edildi. Anne ve bebeğinin hayatta kalabilmesi için hemen ameliyat kararı alındı. Doktorlar bebeğin ölebileceğini önceliğinin anneyi kurtarmak olduğunu söyledi. 9 Temmuz günü sezaryene alınan anne 2 kilo 750 gram ağırlığındaki kızını dünyaya getirdi. Annenin rahmi alındı ancak durumu iyi şekilde ameliyattan çıkmayı başardı.

YENİDEN HAYATA TUTUNDU
Ameliyat anne için iyi geçti ancak bebeğin doğumdan hemen sonra kalbi durdu. Doktorlar zamanla yarışıp, birkaç dakika içinde bebeği yeniden hayata döndürdü. Kalpten çıkan ana damarda darlık olduğu belirlenmesi üzerine vakit kaybedilmeden ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük bebek ameliyata alındı. Başarılı gecen ameliyattan sonra bebeğe Hira Hatun ismi verildi. Anne Taş, çok mutlu olduğunu söyledi.

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