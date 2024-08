3 malzemeyle yaldır yaldır kilo verin! Göbeği balon gibi şişenlere duyurulur! Anında dümdüz edecek

Ünlü beslenme uzmanı Dr. Michael Greger, sağlıklı kilo verme ve genel sağlığın iyileştirilmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Greger, zencefil, sarımsak ve kekik gibi doğal bileşenlerin düzenli tüketiminin bu süreçte büyük fayda sağladığını belirtiyor. Bu açıklamalar, Dr. Greger'in 2022 yılında yayımlanan "How Not to Diet" adlı kitabında yer aldı ve büyük ilgi çekti.