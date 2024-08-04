3 malzemeyle yaldır yaldır kilo verin! Göbeği balon gibi şişenlere duyurulur! Anında dümdüz edecek

Ünlü beslenme uzmanı Dr. Michael Greger, sağlıklı kilo verme ve genel sağlığın iyileştirilmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Greger, zencefil, sarımsak ve kekik gibi doğal bileşenlerin düzenli tüketiminin bu süreçte büyük fayda sağladığını belirtiyor. Bu açıklamalar, Dr. Greger'in 2022 yılında yayımlanan "How Not to Diet" adlı kitabında yer aldı ve büyük ilgi çekti.
CAYIR CAYIR KİLO VERDİREN YÖNTEM
Kilo vermek isteyenler için evde kolayca hazırlayabileceğiniz mucizevi bir kür ortaya çıktı. Zencefil, sarımsak ve kekik karışımıyla hazırlanan bu kür, kısa sürede etkili sonuçlar vadediyor.
🌿 Malzemeler:
2 diş sarımsak 🧄
1 tatlı kaşığı zencefil tozu veya taze rendelenmiş zencefil 🌱
1 tatlı kaşığı kuru kekik 🍃
1 bardak sıcak su ☕
🥄 Hazırlanışı:
Sarımsakları ezerek bir kaba koyun. 🧄🔪
Zencefil ve kekiği ekleyin. 🌱🍃
Karışımın üzerine sıcak suyu ekleyerek 10 dakika demleyin. ⏳☕
Demleme süresi sonunda karışımı süzerek tüketebilirsiniz. 🍵