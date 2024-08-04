SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

1 yemek kaşığı koyun çamaşırlarınız 48 saat mis gibi koksun! Temizlik kokusu etrafı saracak

Evinizde çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını sağlarken elektrik faturalarınızı düşürecek pratik bir çözüm arıyorsanız, işte size harika bir tüyo. Beyaz sirke ve karbonat ile çamaşırlarınız hem daha temiz hem de daha hoş kokacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 16:06 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 16:12
1 yemek kaşığı koyun çamaşırlarınız 48 saat mis gibi koksun! Temizlik kokusu etrafı saracak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çamaşır yıkamak ev işlerinin en rutin ve vazgeçilmezlerinden biri. Ancak, yıkama sırasında kullanılan kimyasal deterjanlar bazen istenilen sonuçları vermeyebilir ve yüksek enerji tüketimi faturalarınıza yansıyabilir. Bu sorunun önüne geçmek ve çamaşırlarınızın doğal bir şekilde temizlenmesini sağlamak için beyaz sirke ve karbonat kullanabilirsiniz.

BEYAZ SİRKENİN GÜCÜ 🍋

Çamaşır makinenizin yumuşatıcı haznesine bir çorba kaşığı beyaz sirke eklemek, çamaşırlarınızın mükemmel kokmasını sağlıyor ve yıkama süresini yarı yarıya düşürüyor. Bu sayede çamaşır makineniz daha az çalışarak hem zamandan hem de elektrik faturasından tasarruf etmenizi sağlıyor. ⚡💸

ELEKTRİK FATURASINI YARI YARIYA DÜŞÜRÜYOR 📉

Yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarına peş peşe gelen zamların ardından ev hanımları, faturayı düşürecek alternatif çözüm yolları arıyor. Bu haberde anlatılan püf noktasını uygulamanız halinde elektrik faturanızda dikkate değer bir düşüş göreceksiniz. 📉🏠

YUMUŞATICI BÖLÜMÜNE 1 KAŞIK EKLEYİN 🥄

Asidik yapısı sayesinde beyaz sirke, çamaşırların üzerine sinmiş olan küf ve sigara kokularını söküp atıyor. Bunun için çamaşır makinesinin yumuşatıcı bölümüne 1 çorba kaşığı beyaz sirke eklemeniz yeterli olacaktır. Bu yöntem, deterjan kalıntılarının giderilmesine de yardımcı olur ve makinenin daha iyi çalışmasını sağlar. 🧴✨

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE KARBONAT MUCİZESİ ✨

Çamaşır yıkama sürecini daha eğlenceli ve etkili hale getirecek çözümler yalnızca sirkeden oluşmuyor. Mide sorunları ve lekelerin çıkarılmasında başvurduğumuz karbonat, aynı zamanda makinedeki suyun yumuşamasına ve çamaşırların pamuk gibi olmasına olanak tanıyor. 🧼💧

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’den yeni skandal! Tel Aviv’de Türk bayrakları Haniye için yarıya inince tehdit etmişlerdi: Drone ile bayraklı provokasyon
PKK’nın kirli planı iddianamede! Gençleri dağa kaldırmak için sol tandanslı zehirleme: Talimat Duran Kalkan ve Demirtaş’ın ağabeyinden
İran’da iki saatlik sır görüşme: Amerikalılar Netanyahu’nun planını sızdırdı! Tahran ile pazarlık masasında 10 Mossad ajanı
Hava kargo taşımacılığına Türk eli! Turkish Cargo’dan tarihi başarı... 2033’te hedef 10 milyar dolar
Galatasaray’da taşlar yerinden oynuyor! 2 yıldız gözden çıkarıldı... O bölgeye takviye geliyor
Son dakika: Gazze’den İsrail’e füze atıldı! Aşdod’da dumanlar yükseliyor: Sığınaklar açıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan vergi kaçırana acımak yok! Kayıt dışı hasılatı belirlenen bir firmaya rekor ceza
İsrail diken üstünde! ABD’li yetkililer resmen tarih verdi: İran pazartesi günü saldıracak! Netanyahu’dan açık tehdit
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır’da! Gündemde iki ülke arasında imzalanacak 20 anlaşma ve 15 milyar dolarlık ticaret var
Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru! Batılı ülkeler harekete geçti: Peş peşe Lübnan uyarısı
Emeklinin yeni maaşı belli oldu! Farklar haftaya yatacak: Kim, ne kadar alacak? Hesap nasıl yapıldı?
Mete Gazoz çeyrek finalde Paris 2024’e veda etti! Filenin Sultanları İtalya’ya kaybetti | Boksta Esra Yıldız Kahraman madalyayı garantiledi
’Süper’ Beşiktaş! Usta yazarların kaleminden kupa finali... Okan Buruk fantezi yapmasın , Gio iyi çalışmış , Hoş geldin Immobile
Türkiye’den Lahey’e Gazze raporu! Vahşet bir kez daha gözler önüne serilecek! Soykırım eşiği aşıldı
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu kaçak villasında hukuk tanımıyor! 2 kez mühür kırdı inşaata devam etti! Bilirkişi raporunda şok detay
SON DAKİKA