T.C. Kimlik numarasını ezbere bilen herkesi kapsıyor! Meğer bu sırayla ezberleyenler...

Sosyal medya platformları kullanıcılar arasında hızla yayılan yeni bir zeka testiyle çalkalanıyor. Bu test, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özgü olan T.C. Kimlik Numarası'nı ezberleme yöntemlerine göre kişilerin zeka türlerini belirlemeyi öneriyor. Peki, bu numarayı nasıl ezberliyorsunuz ve bu sizin hakkınızda neler söylüyor?
Dilbilimsel ve Matematiksel Zeka (2+2+2+2+2+1)
Bu yöntemi tercih edenler hem dilbilimsel yeteneklere hem de matematiksel analiz becerilerine sahip olma eğilimindedirler. Bu kişiler, dil yapıları ve sayısal veriler arasında bağlantılar kurabilir, iletişim ve hesaplama yeteneklerini ustaca kullanırlar.
Sosyal ve Görsel Zeka (2+3+3+3)
Bu grup görsel bilgiyi işleme konusunda üstün kabiliyetlere ve sosyal ilişkilerde derin anlayışa sahiptir. Onlar için renkler, şekiller ve insan yüzleri arasındaki ilişkiler hayati önem taşır.