A-B-C-D-E sınıf ehliyet alacaklar yaşadı! Artık şipşak yapılabilecek

Son yıllarda Türkiye'de ehliyet alım süreci, genç sürücülerin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde büyük bir dönüşüm geçirdi. Yenilenen düzenlemelerle birlikte, ehliyet almak isteyen gençler artık daha esnek ve erişilebilir bir süreçle karşılaşıyorlar.
SON YILLARDA YAPILAN DÜZENLEMELER
Yapılan yeni düzenlemeler, sürücü adaylarının yoğun iş ve eğitim temposuna uyum sağlayacak biçimde tasarlandı. Sürücü kurslarının ders saatleri ve sınav tarihleri, gençlerin günlük yaşam akışına göre düzenleniyor.
GENÇLER İÇİN YAŞ SINIRI DÜZENLEMELERİ
Ehliyet alımlarında yapılan yaş sınırları düzenlemeleri, gençlerin daha erken yaşlarda trafikte aktif rol almasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi.