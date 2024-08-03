A-B-C-D-E sınıf ehliyet alacaklar yaşadı! Artık şipşak yapılabilecek

Örneğin, büyük ticari araçlar için gerekli D sınıfı ehliyet yaş sınırı 24'e düşürüldü, motorlu bisikletler ve hafif motosikletler için ise M, A1, B1 sınıfı ehliyetler artık 16 yaşından itibaren alınabiliyor. Ağır motosikletler için gerekli A sınıfı ehliyetin yaş sınırı ise 20 olarak belirlendi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ VE SÜRÜCÜ BİLİNCİNİN ARTIRILMASI Yapılan bu düzenlemelerle, genç sürücülerin ehliyet alma süreci sadece hızlanmakla kalmıyor, aynı zamanda trafikteki güvenlik standartları da yükseltiliyor.

Bu adımlar, gelecekteki sürücülerin daha bilinçli ve yetkin bir şekilde trafikte yer almalarını sağlayarak genel trafik güvenliğini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Ehliyet alım sürecindeki bu yenilikler, gençlerin trafikte güvenli ve bilinçli bireyler olarak yer almalarını teşvik eden önemli bir adımdır.

Genç sürücülerin ihtiyaçlarına odaklanan bu değişiklikler, ehliyet alma sürecini daha kullanıcı dostu ve etkin bir hale getirerek, trafik kültürünün gelişimine katkıda bulunuyor.