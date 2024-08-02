Zeka testi: Resimdeki yengeç nerede? 387 kişi denedi 8’i başarılı oldu

Optik Yanılsamalar ve Bilişsel Faydaları Optik yanılsamalar sadece eğlenceli zaman geçirmemizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel sağlığımız üzerinde de olumlu etkiler yaratır. Bu görsel bulmacalar, yaratıcılığı tetikler ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Alzheimer gibi yaşa bağlı bilişsel gerileme riskini azaltmak için de önerilen aktiviteler arasındadır. Düzenli olarak bu tür zihinsel egzersizler yapmak, beynin yeni bağlantılar kurmasına yardımcı olur ve zihinsel esnekliği artırır.