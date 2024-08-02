Samsun’da hayrete düşüren olay! 2.5 milyon değerindeki pırlanta hırsızlar tarafından çalındı

Samsun'da S.Y. (25) ve B.V. (20) adlı hırsızlar, Dr. İnci Yurt'un (55) aile apartmanındaki dairesine dilenci kılığında girip cerrahi maske ve eldiven kullanarak evini soydu. Önce evdeki kasayı açtı, sonrasında da kasanın içindeki tamamı özel tasarım 2 milyon 500 bin lira değerindeki pırlanta ve değerli taşlar ile 10 bin avro parayı alıp kayıplara karıştı. Kadınlar, polisin hem apartmanın güvenlik kamerasının hem de sokak kameralarının görüntülerini takip etmesi sonucu yakalandı. Kadınlar, serbest kaldı.

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