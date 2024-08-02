Kabloyla dövüldü sonra da öldürüldü! Kadının celladı yine kocası çıktı!

Denizli Tavas'ta cezaevinden izinli çıkan Mehmet Ali Elbeli'nin (37) yaptığı ihbarın ardından Hanımlar Sokak'taki müstakil eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 3 çocuk annesi Müge Elbeli'nin (34) evin salonunda cansız bedeniyle karşılaştı. Vücudunda darp ve yara izleri bulunan kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Koca, arkadaşları A.K, S.S. ve F.Y. ile birlikte F.Y.'ye ait otomobille eve yaklaştıkları sırada, evin önündeki kalabalığı görüp panikleyerek kaçmaya başladı. 3 kişi, uzaklaşamadan yakalandı.

'UYUŞTURUCUYA BULAŞTI'

Cezaevinden çıktıktan bir gün sonra düşüp yaralandığı için sağ kolu alçıda olan koca Mehmet Ali Elbeli ise jandarmanın yığın çalışması sonucu karanlıkta evine yakın bir noktada dolaşırken gözaltına alındı. Elbeli, cinayeti kendisi cezaevindeyken karısının uyuşturucu maddeye bulaştığı ve kendisini aldattığı şüphesiyle işlediğini söyledi. Eşini iple bağladıktan sonra kablo ile döverek işkence etiği ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladığı belirlenen koca, olay anında yanında kimsenin olmadığını, tüm bu işkenceleri tek koluyla kendisini yaptığını anlattı.



Müge Elbeli'nin geçtiğimiz hafta cezaevinden çıkan Mehmet Ali Elbeli'nin tahliye olacağı gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "BUGÜN HASRET SON BULUYOR. MÜGE'NİN MALİSİ GELİYOR. DAKİKALAR KALDI" notu ve 'mutlu hissediyor' şeklinde paylaşımı dikkat çekti.