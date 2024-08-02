Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 2 Ağustos 2024 Instagram ne zaman düzelecek? Erişim sorunu, sorun oluştu...

Instagram kullanıcıları, popüler sosyal medya platformuna erişim sağlayamadıklarını fark ettiler. Kullanıcılar, "Instagram çöktü mü?" sorusuyla sosyal medyada yoğun bir trafik oluşturdu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Instagram 'a erişim engeli bu sabah itibarıyla başlatıldı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Kararın altında yatan nedenler ve engelin ne kadar süreceğine dair ise henüz net bir bilgi verilmedi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden erişilebilen bilgilere göre, bu adımın nedenine dair detaylar daha sonra açıklanacak.