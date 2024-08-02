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Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 2 Ağustos 2024 Instagram ne zaman düzelecek? Erişim sorunu, sorun oluştu...

2 Ağustos 2024 tarihinde, milyonlarca kullanıcı sabah saatlerinde Instagram'a giriş yapmaya çalıştıklarında büyük bir sürprizle karşılaştı. Türkiye'den erişilemeyen platform için sosyal medya kullanıcıları "Instagram çöktü mü?" sorusunu sormaya başladı. Peki, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 2 Ağustos 2024 Instagram ne zaman düzelecek? Erişim sorunu, sorun oluştu ne demek? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 08:28 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 09:17
Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 2 Ağustos 2024 Instagram ne zaman düzelecek? Erişim sorunu, sorun oluştu...

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Instagram kullanıcıları, popüler sosyal medya platformuna erişim sağlayamadıklarını fark ettiler. Kullanıcılar, "Instagram çöktü mü?" sorusuyla sosyal medyada yoğun bir trafik oluşturdu.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Instagram'a erişim engeli bu sabah itibarıyla başlatıldı.

Kararın altında yatan nedenler ve engelin ne kadar süreceğine dair ise henüz net bir bilgi verilmedi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden erişilebilen bilgilere göre, bu adımın nedenine dair detaylar daha sonra açıklanacak.

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Mesajlaşma uygulaması Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Instagram'da çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi.

INSTAGRAM HAKKINDA

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Uygulama, kullanıcıların medya yüklemesine izin verir. Medyalar filtrelerle, hashtag'ler ve coğrafi etiketleme ile düzenlenebilir. Gönderiler herkese açık olarak veya önceden onaylanmış takipçilerle paylaşılabilir.

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