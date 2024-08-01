Usta sinema oyuncusu Genco Erkal hayatını kaybetti!

Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu, usta tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal (86), kan kanserinden hayatını kaybetti. Acı haber tiyatrocunun sosyal medya hesabından paylaşılan şu şiirle duyuruldu: "Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana istemez... Tek hecesiz elveda". Erkal'ın cenazesi cuma ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

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