E-imza hırsızlarına operasyon: 8’i tutuklandı!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İzmir merkezli 4 ilde, doktorların e-imza cihazlarını çalarak yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları temin ederek piyasaya süren 8 kişi tutuklandı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doktorların e-imzalarını çalarak yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları temin ederek piyasaya süren şüphelilere yönelik 2023 yılı Kasım ayında düzenlenen ve 15 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından çalışmalarını genişletti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda, şüphelilerle bağlantılı oldukları belirlenen eczacılar ve çalışanlarına yönelik İzmir, İstanbul, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.