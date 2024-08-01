’D&R Urladam Kitap Festivali’ bugün başlıyor!

D&R, bugün İzmir Urladam'da bir kültür sanat şölenine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl ilk defa düzenlenen ve dört gün sürecek olan 'D&R Urladam Kitap Festivali', birçok ünlü yazar ve sanatçıya ev sahipliği yapacak. Festivalde her gün farklı konular üzerine usta yazarlarla söyleşiler, ay ışığı altında yazar okur buluşmaları ve imza seramonileri düzenlenirken, binlerce kitap da Hangardam salonunda satışa sunulacak. Üstelik festivale özel tüm ziyaretçilere ikinci kitaba yüzde 60 indirim fırsatı tanınacak.

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