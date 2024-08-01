Çorum’da korkunç olay! Kafede oturanlara pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Rüstem Eren Parkı'nda gelen Samet Bozkafa ve Veysel Çağıl'a kafede otururken yanlarına yaklaşan kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.
Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Rüstem Eren Parkı'nda gelen Samet Bozkafa ve Veysel Çağıl'a kafede otururken yanlarına yaklaşan kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.
Bozkafa ve Çağıl kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ 1 YARALI
Ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Veysel Çağıl, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düzenlenen operasyonla Z.Ç., C.Ş., A.K. ve M.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.