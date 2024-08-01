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Çorum'da korkunç olay! Kafede oturanlara pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Çorum’da Rüstem Eren Parkı’ndaki kafede oturan Samet Bozkafa ve Veysel Çağıl’a yaklaşan bir kişi pompalı tüfekle saldırdı. Veysel Çağıl hayatını kaybederken Samet Bozkafa yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düzenlenen operasyonla Z.Ç., C.Ş., A.K. ve M.Ş.’yi gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 16:42 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 16:42
Çorum’da korkunç olay! Kafede oturanlara pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü 1 yaralı

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Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Rüstem Eren Parkı'nda gelen Samet Bozkafa ve Veysel Çağıl'a kafede otururken yanlarına yaklaşan kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Bozkafa ve Çağıl kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 1 YARALI
Ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Veysel Çağıl, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düzenlenen operasyonla Z.Ç., C.Ş., A.K. ve M.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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