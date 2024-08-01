Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener anneannesine kurşun yağdırdı!

Ankara Çankaya'da Güvenevler Mahallesi'nde eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner (80) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner'i tabancayla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin destek istemesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Bu sırada Bedirhan Şener'in tabancasını ateşlemesi sonucu anneannesi Çetiner, vuruldu. Bedirhan Şener polis ekiplerince gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Leyla Çetiner'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Abdüllatif Şener, "Çok vahim bir olay yaşadık. Çok üzgünüz" ifadesini kullandı.