Türkiye üçüncüsü olan karateci Enes Gündaşlı kansere yenik düştü!

Enes Gündaşlı... 8 yaşındaydı. Karateye aşıktı. Sayısız başarıya imza attı. Birçok hayali vardı. Ama geçen yıl beyninde tümör çıktı.

Ailesi doktor doktor dolaştı. Çok sayıda tedavi uygulandı. Ancak Enes, kurtarılamadı. Geride oda dolusu madalyaları kaldı...

ELVEDA ŞAMPİYON

Isparta'da geçen yıl beyin tümörü teşhisi konulan, karate Türkiye üçüncüsü Enes Gündaşlı (8), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Isparta Karataş Spor Kulübü karate sporcusu Enes Gündaşlı'ya geçen yıl beyin tümörü teşhisi konuldu. Antalya'da tedavisi devam eden Gündaşlı, dün tüm çabaya rağmen kurtarılamadı. Karatede geçen yıl elde ettiği Türkiye üçüncülüğünün ardından açıklama yapan Enes Gündaşlı, "Çocukluğumdan bu yana karate yapıyorum. Türkiye üçüncüsü oldum" demişti.

SAVAŞI KAYBETTİ

Antrenörü Kadir Karakaş, erkekler karate KATA kategorisinde 5 yaşından bu yana yarışan Enes Gündaşlı'nın vefatıyla ilgili, "Çok başarılı bir sporcuydu. Gelecek vaad eden bir sporcumuzdu. Yaşına göre kabiliyetli ve savaşçıydı. Hastalık bizi ayırdı" dedi.