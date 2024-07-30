Yüz yılda bir denk gelir böylesi! Yürüyüş yaparken buldu, çikolata sandı bakın içinden ne çıktı

Bore'un bulduğu hazineler yaklaşık M.S. 500'lü yıllardan kalma ve içerisinde dokuz adet pandantif, üç adet yüzük ve on adet altın inciden oluşan muazzam bir koleksiyon. Keşif, ilk başta onun için tamamen gerçek dışı görünse de yapılan incelemeler bu eserlerin tarihi değerinin çok yüksek olduğunu ortaya koydu.
YÜRÜYÜŞ YAPARKEN BULDU
Erlend Bore başlangıçta bulduğu nesnelerin gerçek olamayacağını, belki de çikolata paraları veya çocuk korsan oyuncağı olan Kaptan Sabertooth paraları olabileceğini düşündü.
Ancak, Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi'nden gelen uzmanlar, bulunanların tarihi ve değeri konusunda hiçbir şüphe bırakmadı.