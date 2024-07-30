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Yüz yılda bir denk gelir böylesi! Yürüyüş yaparken buldu, çikolata sandı bakın içinden ne çıktı

Norveç'in Stavanger şehri yakınlarındaki Rennesoy bölgesi, Erlend Bore isimli 51 yaşındaki bir adamın yapmış olduğu tarihi keşif ile dünya genelinde dikkatleri üzerine çekti. Doktorlarının daha fazla yürüyüş yapmasını önermesi üzerine yürüyüşlerine bir de metal dedektörü ekleyen Bore, bu sayede beklenmedik ve değerli buluntulara ulaştı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 16:43 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 16:43
Yüz yılda bir denk gelir böylesi! Yürüyüş yaparken buldu, çikolata sandı bakın içinden ne çıktı

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Bore'un bulduğu hazineler yaklaşık M.S. 500'lü yıllardan kalma ve içerisinde dokuz adet pandantif, üç adet yüzük ve on adet altın inciden oluşan muazzam bir koleksiyon. Keşif, ilk başta onun için tamamen gerçek dışı görünse de yapılan incelemeler bu eserlerin tarihi değerinin çok yüksek olduğunu ortaya koydu.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN BULDU

Erlend Bore başlangıçta bulduğu nesnelerin gerçek olamayacağını, belki de çikolata paraları veya çocuk korsan oyuncağı olan Kaptan Sabertooth paraları olabileceğini düşündü.

Ancak, Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi'nden gelen uzmanlar, bulunanların tarihi ve değeri konusunda hiçbir şüphe bırakmadı.

Norveç yasalarına göre, 1537'den önceki dönemlere ait eserler ve 1650'den eski madeni paralar devletin mülkiyetinde sayılıyor.

Erlend Bore, bulduğu bu tarihi eserlerle ilgili olarak yasalara uygun davranarak devlete teslim etti ve bunun karşılığında henüz belirlenmemiş bir miktar ödül alacak.

Erlend Bore'un bu sıra dışı macerası hem kendisi için unutulmaz bir anı hem de tarih bilimine katkıda bulunacak değerli bir keşif oldu.

Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi'nin müdürü Ole Madsen, bu olayı "Norveç'te yüzyılın altın keşfi" olarak nitelendirerek, keşfin önemini bir kez daha vurguladı.

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