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İzmir Urla'da orman yangını: 1 kişi gözaltında | 191 araç, 402 personel müdahale ediyor

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken Orman Genel Müdülüğü'ne ait çok sayıda ekip bölgeye gitti. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bazı bölgelerde bulunan evler tahliye edilirken; çadır ve karavanlar da çekildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede incelemede bulunarak 1 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 23:08 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 00:09
İzmir Urla’da orman yangını: 1 kişi gözaltında | 191 araç, 402 personel müdahale ediyor

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İzmir Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İzmir Urla'da yangın! Gece görüşlü helikopterler ile yangına mdahale devam ediyor

URLA'DA ORMAN YANGINI

İzmir'in Urla ilçesinde Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın genişleyerek alana yayılırken bölgeye havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BÖLGE BOŞALTILIYOR

Bölgedeki bazı evler tahliye edildi, karavanlar çekildi, çadırda kalanlar botlarla uzaklaştırıldı

ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ

Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

VALİ ELBAN AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede incelemede bulundu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Elban, kentte bugün 5 yangın çıktığını belirtti.

Yağcılar Mahallesi'nin güneyinde, saat 16.33 itibarıyla bir mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangının başladığının tahmin edildiğini kaydeden Elban, şöyle konuştu:

"Rüzgarın da etkisiyle hızlıca yayıldı. 10 dakika içerisinde hava ekiplerimizle, ardından da karadan müdahalemiz başladı. Sahil tarafta Sahil Güvenliğimiz botlarıyla 15 vatandaşımızı tahliye ettik. 29 karavanda ve 7 evde de 135 vatandaşımızın hızlıca can güvenliği açısından risk oluşmaması amacıyla tahliyelerini sağladık. Gün batıncaya kadar 10 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildi. Karada ise 84 aracımız, 2 TOMA, 4 dozer, 50 arazöz, 29 su tankeri ve diğer araçlarımız ile 404 personelimizle müdahaleye devam etti. Şu an itibarıyla gece görüşlü iki helikopterimiz de havada müdahalemiz devam ediyor."

Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Eğer rüzgarda bir anormallik olmazsa, bazen saatte 72 kilometreyi bulan bir rüzgarımız var, yerleşim yerleri açısından şu an için bir risk gözükmüyor. Yangının biraz enerjisi düşmüş durumda."

ÜRETİM YERİNİN İHMAL İHTİMALİ

Gazetecilerin, "Yangında mangal kömürü üretim yerinin ihmali mi var?" sorusu üzerine, Elban, "Savcılık talimatıyla işletme sahibi gözaltına alındı. Kendisinin sorgusu devam ediyor." dedi.

Gözaltına alınan kişinin İ.A. (33) olduğu öğrenildi.

Yangın esnasında Demircili Mahallesi'ndeki bağ evlerinde olduğunu belirten Onur Orkun Dinli de jandarma ve AFAD ekiplerinin yardımıyla güvenli bölgeye tahliye edildiklerini söyledi.

11 EV TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildi.

Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.

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