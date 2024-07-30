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İzmir Urla'da korkutan yangın: 11 ev tahliye edildi, çadır ve karavanlar çekildi | Çok sayıda ekip bölgede

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken Orman Genel Müdülüğü'ne ait çok sayıda ekip bölgeye gitti. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bazı bölgelerde bulunan evler tahliye edilirken; çadır ve karavanlar da çekildi.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 23:08 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 23:23
İzmir Urla’da korkutan yangın: 11 ev tahliye edildi, çadır ve karavanlar çekildi | Çok sayıda ekip bölgede

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İzmir Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İzmir Urla'da yangın! Gece görüşlü helikopterler ile yangına mdahale devam ediyor

URLA'DA ORMAN YANGINI

İzmir'in Urla ilçesinde Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın genişleyerek alana yayılırken bölgeye havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BÖLGE BOŞALTILIYOR

Bölgedeki bazı evler tahliye edildi, karavanlar çekildi, çadırda kalanlar botlarla uzaklaştırıldı

ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ

Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

11 EV TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildi.

KARAVANLAR VE ÇADIRLARA MÜDAHALE EDİLDİ

Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.

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