İzmir Urla’da korkutan yangın: 11 ev tahliye edildi, çadır ve karavanlar çekildi | Çok sayıda ekip bölgede

İzmir Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

URLA'DA ORMAN YANGINI

İzmir'in Urla ilçesinde Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın genişleyerek alana yayılırken bölgeye havadan ve karadan müdahale ediliyor.