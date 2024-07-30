İzmir Urla’da korkutan yangın: 11 ev tahliye edildi, çadır ve karavanlar çekildi | Çok sayıda ekip bölgede

İzmir Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
URLA'DA ORMAN YANGINI
İzmir'in Urla ilçesinde Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın genişleyerek alana yayılırken bölgeye havadan ve karadan müdahale ediliyor.
BÖLGE BOŞALTILIYOR
Bölgedeki bazı evler tahliye edildi, karavanlar çekildi, çadırda kalanlar botlarla uzaklaştırıldı
ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ
Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.