Diziler ne zaman başlayacak 2024? Yeni sezon fragmanları yayınlandı mı? Yalı Çapkını, Kızıl Goncalar, Kuruluş Osman, Bahar...

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti , yeni sezon tarihiyle de merak uyandırıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, dizinin 15 Eylül gibi, geçen seneki tarihine yakın bir zamanda sevenleriyle buluşması bekleniyor.

Kızıl Goncalar: Zaman Atlamasıyla Yeni Sezonda!

Şükrü Necati Şahin'in kaleminden çıkan Kızıl Goncalar, yeni sezonda da soluksuz izleyeceğimiz bir hikaye vadediyor. Kulislerde konuşulanlara göre dizinin yeni sezonu 30 Eylül'de ekran yolculuğuna başlayacak. Ayrıca yeni sezonda hikayede bir zaman atlaması yaşanacağı da gelen bilgiler arasında.

Bahar: Duygusal Hikayesiyle Eylül'de Ekranlarda

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar, etkileyici hikayesiyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Dizinin Temmuz ayının son haftası sete çıkması ve Eylül ayının ilk haftasında da Show TV'de yayın hayatına devam etmesi bekleniyor.