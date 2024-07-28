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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. Ekiplerin yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 17:04 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 17:27
Antalya’da orman yangını

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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.

Antalya'da orman yangını!

EKİPLER SEVK EDİLDİ
Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi Koca Mehmetler Akçalar mevkisinde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın bölgesine kara ve hava ekipleri sevk edildi.

Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin karadan müdahale ettiği yangına hava araçları da yönlendirildi. Ekiplerin yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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