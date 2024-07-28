5 ilde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Seyrek halde yerleşim yerleri ile seraların bulunduğu bölgedeki yangının söndürülmesine yönelik havadan ve karadan müdahale sürüyor. YALOVA'DA İKİ AYRI NOKTADA YANGIN

Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yalova 2 helikopter, 10 arazöz ve itfaiye araçlarının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yalova Valisi Hülya Kaya X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Armutlu'da Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda iki noktada gelişen yangına 2 adet yangın söndürme helikopteri,10 arazöz ve bölgedeki itfaiye araçlarımızla müdahale ediyoruz. Kısa sürede yangını kontrol altına almayı umuyoruz. Gerekli tüm önlemler için ekiplerimiz ve gönüllüler sahada." GAZİANTEP'TE EKİPLERİN YANGINA MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Gaziantep VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Dülük Baba Tepesi mevkiinde öğleden sonra yangın çıktığı belirtildi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü, Şehitkamil ve Şahinbey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, OSB ekipleri, arazözler ve iş makineleriyle acil müdahalede bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Yangın alanının ilk belirlemelere göre 20 dönüm olduğu tahmin edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Hatay ilimizden acil müdahale amacıyla görevlendirilen bir yangın söndürme helikopteri alana intikal etmektedir" ifadesi kullanıldı. KAHRAMANMARAŞ'TA YANGIN: VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince alevlere 6 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, bir iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor. VATANDAŞLAR EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLİYOR

Jandarma ekipleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermiyor, bölgedekiler de tahliye ediliyor. Dumandan etkilenen orman muhafaza memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, jandarma ekipleri ve diğer kamu personelinin yangına koordineli şekilde müdahale ettiklerini söyledi. Bölgedeki 8 evin tahliye edildiğini belirten İnan, yangına havadan 6 helikopter, karadan ise iş makineleri ve arazözlerle müdahalenin sürdüğünü dile getirdi. İnan, bölgeye yangın söndürme uçağı da talep ettiklerini söyledi. 80 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kahramanmaraş Alevlere havadan ve karadan müdahale edildiğini vurgulayan Karartı, "Yangına 6 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü. Çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan personelimizin durumu ise iyiye gidiyor" diye konuştu. ASKERLER DE DESTEK VERİYOR

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının söndürülmesi için yoğun çaba gösteriyor. Bir komando bölüğü, 10 asayiş ile 5 trafik timi ve civardaki güvenlik korucuları da müdahale çalışmalarına destek veriyor. Jandarma ekipleri, civar köylerdeki muhtarlara bilgilendirme çalışması yapıyor.

izmir İZMİR'DE YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Karabağlar ilçesi Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başlandı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN