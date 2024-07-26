Zeka testi: Resimdeki yumurta nerede? 542 kişiden sadece 3’ü başarıya ulaştı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Optik illüzyonlar gözlerin ve beynin gördüklerini farklı yorumlaması sonucu ortaya çıkan görsel fenomenlerdir. Bu tür illüzyonlar beynimizin nasıl çalıştığını ve algılarımızın nasıl yanıltılabileceğini anlamamıza yardımcı olur. Tavşanlar ve yumurta illüzyonu da bu kategoriye giriyor.

RESİMDEKİ YUMURTA NEREDE? Bu özel illüzyon tasarımcıların dikkatlice hazırladığı bir çizimle ortaya çıktı. Bir sürü tavşan figürünün arasına gözlerden kolayca kaçabilen bir yumurta yerleştirildi. Renkler, gölgeler ve desenler öyle ustalıkla kullanıldı ki, yumurtayı bulmak oldukça zorlaştı.