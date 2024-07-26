5 kuruşluk bozuk paranın arka yüzüne hemen bakın! Tam sağ kısımda yer alan o sembol aslında...

Hayat ağacının dalları, genişleyerek farklı yönlere uzanır ve bu da hayatın sürekli genişleyip, dallanıp budaklanan yapısını simgeler.

5 kuruşluk madeni paranın tasarımını üstlenen Türk mimar ve tasarımcı Aslı Kaya, bu kültürel mirası modern bir bakış açısıyla ele alarak paranın üzerine işlemiştir.

2009 yılından itibaren Türkiye'de dolaşıma giren bu madeni para, hem günlük alışverişlerde kullanılan pratik bir araç olmuş hem de tasarımıyla estetik bir zevk sunmuştur.

Her bir 5 kuruşluk madeni para, sadece ekonomik bir değer taşımakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin zengin kültürel mirasını yansıtan bir sanat eseri olarak kabul ediliyor.