SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Üstün zekalı olup olmadığınızı hemen anlayın! Eğer siz de bebekken...

Psikolog Dr. Emily Johnson'un 2023 yılında üstün zekalı bireylerin özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği bir araştırma sosyal medyada gündem haline geldi. Üstün zekalılığın yalnızca yüksek IQ seviyeleriyle değil, belirli davranış ve özelliklerle de kendini gösterdiği ortaya çıktı. İşte üstün zekalı olduğunuzu gösteren 10 işaret...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 16:14 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 16:14
Üstün zekalı olup olmadığınızı hemen anlayın! Eğer siz de bebekken...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Psikolog Dr. Emily Johnson'un 2023 yılında üstün zekalı bireylerin özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği bir araştırma sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ERKEN YAŞTA KONUŞMA YETENEĞİ 🗣️

Üstün zekalı bireyler, genellikle normalden daha erken yaşta konuşmaya başlar ve kelimeleri hızla öğrenirler.

ÇOK HIZLI ÖĞRENME KAPASİTESİ 🚀

Yeni konulara ilgi duyduklarında bilgiyi hızla sindirip anlayabilirler. Bu, üstün zekalı bireylerin belirgin özelliklerinden biridir.

DERİNLEMESİNE DÜŞÜNME YETENEĞİ 🧠

Olayları ve sorunları yüzeysel olarak değil, derinlemesine analiz ederler. Sorunları çözme konusunda olağanüstü bir yetenek sergilerler.

GENİŞ KAVRAMSAL DÜŞÜNME 🌐

Farklı konular arasında bağlantılar kurma yetenekleri oldukça gelişmiştir. Genelde çok yönlü ilgi alanlarına sahip olurlar.

YARATICILIK VE İLHAM 🎨

Yaratıcı düşünce yapıları vardır. Sanat, müzik, edebiyat gibi alanlarda belirgin yetenekler sergileyebilirler.

YÜKSEK MERAK DUYGUSU 🔍

Sürekli yeni şeyler öğrenme isteği ve merakı vardır. Çevrelerini keşfetmekten ve anlamaktan büyük keyif alırlar.

ELEŞTİREL DÜŞÜNME 🤔

Bilgiyi sorgulama ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme yetenekleri gelişmiştir. Her şeyi olduğu gibi kabul etmezler, detaylı analiz yaparlar.

EMPATİ VE DUYGUSAL ZEKA 💖

Yüksek duygusal zeka seviyesine sahiptirler ve başkalarının duygularını anlayıp onlara empati gösterebilirler.

İNATÇILIK VE AZİM 💪

Hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışırlar. Zorluklarla karşılaştıklarında pes etmezler.

SOSYAL DUYARLILIK 🌍

Toplumsal sorunlara karşı duyarlıdırlar ve bu konularda farkındalık yaratmaya çalışırlar. Sosyal adalet ve etik konularında güçlü bir bilinçleri vardır.

10 kişiden 9u bilmiyor! Pencere kenarındaki yuvarlak kısım bakın ne işe yarıyormuş10 kişiden 9u bilmiyor! Pencere kenarındaki yuvarlak kısım bakın ne işe yarıyormuş
10 kişiden 9'u bilmiyor! Pencere kenarındaki yuvarlak kısım bakın ne işe yarıyormuş

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı başladı! İşte masadaki konu başlıkları
İzmir’de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni gelişme! Bilirkişi raporu çıktı! 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Türk Telekom
SGK’ye prim borcu olan CHP’li belediyelerle ilgili harekete geçildi! 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek! İşte en çok borcu olan belediyeler
Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı
5 yılda çok canımız yandı! 2019’dan günümüze verilerle ’sokak köpeği’ sorunu: Yitip giden canlar, kuduz vakaları, vurguncu mama lobisi
Anadolu Ajansı
Suriye Devlet Başkanı Esed Moskova’da: Putin ile 21 yıl sonra ilk görüşme! Gözler Başkan Erdoğan’da
Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi: La Liga’nın yıldızları geliyor! İspanyollar duyurdu
Önce Mersin şimdi de Ağrı! PKK halaylı sistematik provokasyon... Ters kelepçe vuruldu, gereği yapıldı
Türkiye’nin girişimleri sonrası Kerkük’te 100 yıl sonra Türkmen vali dönemi! Sıra yönetimi devralmakta
MSB’den z raporu: Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi! Terör kelimesi silininceye kadar mücadeleye devam
Son dakika: Ankara’nın ardından İstanbul’a da zam geldi! Toplu taşıma, yediemin otoparkı...
Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken o geliyor
ABD’de Türk birliği korkusu: Erdoğan ile Aliyev’i durdurun çağrısı! Zengezur Koridoru ile Stalin’in parmağı kırıldı: İran ile Ermenistan’dan gizli anlaşma
SON DAKİKA