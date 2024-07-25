Üstün zekalı olup olmadığınızı hemen anlayın! Eğer siz de bebekken...

YARATICILIK VE İLHAM 🎨 Yaratıcı düşünce yapıları vardır. Sanat, müzik, edebiyat gibi alanlarda belirgin yetenekler sergileyebilirler. YÜKSEK MERAK DUYGUSU 🔍 Sürekli yeni şeyler öğrenme isteği ve merakı vardır. Çevrelerini keşfetmekten ve anlamaktan büyük keyif alırlar.

ELEŞTİREL DÜŞÜNME 🤔 Bilgiyi sorgulama ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme yetenekleri gelişmiştir. Her şeyi olduğu gibi kabul etmezler, detaylı analiz yaparlar. EMPATİ VE DUYGUSAL ZEKA 💖 Yüksek duygusal zeka seviyesine sahiptirler ve başkalarının duygularını anlayıp onlara empati gösterebilirler.

İNATÇILIK VE AZİM 💪 Hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışırlar. Zorluklarla karşılaştıklarında pes etmezler. SOSYAL DUYARLILIK 🌍 Toplumsal sorunlara karşı duyarlıdırlar ve bu konularda farkındalık yaratmaya çalışırlar. Sosyal adalet ve etik konularında güçlü bir bilinçleri vardır. 10 kişiden 9u bilmiyor! Pencere kenarındaki yuvarlak kısım bakın ne işe yarıyormuş 10 kişiden 9'u bilmiyor! Pencere kenarındaki yuvarlak kısım bakın ne işe yarıyormuş