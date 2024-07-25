İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı Ve Sefer Çalışma Saatleri - Metrobüs Durakları (Adları) İsimleri 2024

34C Metrobüs Hattı (Beylikdüzü - Cevizlibağ) Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP)

Beykent

Cumhuriyet Mahallesi

Beylikdüzü Belediye

Beylikdüzü

Güzelyurt

Haramidere

Haramidere Sanayi

Saadetdere Mahallesi

Mustafa Kemalpaşa

Cihangir – Üniversite Mahallesi

Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü

Şükrübey

Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri

Küçükçekmece

Cennet Mahallesi

Florya

Beşyol

Sefaköy

Yenibosna

Şirinevler (Ataköy)

Bahçelievler

İncirli – Ömür (Bakırköy)

Zeytinburnu

Merter

Cevizlibağ

34G Metrobüs Hattı (Beylikdüzü - Söğütlüçeşme) Avcılar Kampüs

Şükrübey

İBB Sosyal Tesisler

Küçükçekmece

Cennet Mah.

Florya

Beşyol

Sefaköy

Yenibosna

Şirinevler

Bahçelievler

İncirli

Zeytinburnu

Merter

Cevizlibağ

Topkapı

Bayrampaşa (Maltepe)

Edirnekapı

Ayvansaray

Halıcıoğlu

Okmeydanı

Darülaceze

Okmeydanı Hastane

Çağlayan

Mecidiyeköy

Zincirlikuyu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Burhaniye

Altunizade

Acıbadem

Uzunçayır

Fikirtepe

Söğütlüçeşme

Metrobüs Hangi İlçelerden Geçiyor? Metrobüs hattı, İstanbul'un çeşitli ilçelerinden geçmektedir. İşte metrobüs hattının geçtiği bazı önemli ilçeler: Beylikdüzü

Büyükçekmece

Esenyurt

Avcılar

Küçükçekmece

Bakırköy

Bahçelievler

Zeytinburnu

Beyoğlu

Kağıthane

Şişli

Üsküdar

Kadıköy Bu ilçelerin yanı sıra, metrobüs hattı üzerindeki duraklardan çeşitli semtlere de ulaşım sağlanmaktadır. Bu nedenle metrobüs, İstanbul'un her iki yakasında da etkili bir toplu taşıma aracı olarak öne çıkmaktadır.

Anadolu Yakası'ndaki Metrobüs Durakları Hangileri? Anadolu Yakası'ndaki metrobüs durakları, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişi sağlayan kritik noktalardır. İşte Anadolu Yakası'ndaki bazı önemli metrobüs durakları: Söğütlüçeşme

Fikirtepe

Uzunçayır

Acıbadem

Altunizade

Burhaniye

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüsler, kendilerine ayrılmış özel şeritlerde hareket etmektedir. Bu sayede, İstanbul'un yoğun trafiğinden etkilenmeden hızlı bir ulaşım sağlamaktadırlar. Ancak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişinde ve duraklara giriş-çıkış noktalarında zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanabilmektedir. Yine de metrobüs, özellikle yoğun saatlerde diğer toplu taşıma araçlarına kıyasla daha hızlı ve güvenilir bir seçenek sunmaktadır.

Metrobüs Ne Zaman Açıldı? Metrobüs hattı, İstanbul'un toplu taşıma sistemine büyük bir yenilik getirdi. İlk çalışmalar 2006 yılının Mayıs ayında başlatıldı ve 17 Eylül 2007 tarihinde Topkapı-Küçükçekmece arasında ilk metrobüs seferi gerçekleştirildi. Anadolu Yakası'ndaki ilk durak olan Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı 3 Mart 2009 tarihinde, Beylikdüzü TÜYAP Metrobüs Durağı ise 19 Temmuz 2012 tarihinde faaliyete geçti.