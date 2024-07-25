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Engelleri aşan başarı: Doktorların 'Yürüyemezsin' dediği Tarık, halterde Türkiye şampiyonu oldu

Tarık Akat, motosikletle kaza yaptı. Doktorlar, yüzde 52 engelli kalan gence yürüyemeyeceğini anlattı. Ancak o halterle hayata bağlandı. Engelliler Halter Şampiyonası’nda 140 kilo kaldırıp altın madalya kazandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:01
Engelleri aşan başarı: Doktorların ’Yürüyemezsin’ dediği Tarık, halterde Türkiye şampiyonu oldu

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Örnek olacak başarı hikayesi Antalya'da yaşandı. Babasının motosikletine ilgi duyan Tarık Akat (18), yarış motosikleti aldı. Ancak 29 Nisan 2021'de, kendisini bir aracın sıkıştırması sonucu kaza yaptı.

Yaralanan ve vücudunun farklı noktalarında kırıklar oluşan Akat, bir dizi ameliyat atlattı. Özellikle sağ bacağından ağır yaralanan Akat'a doktorlar, artık yürüyemeyeceğini anlattı. Hayatı değişen genç, tekrar ayağa kalkabilmek için spor ve fizik tedaviye başladı. Çabaları sonucu 2.5 ayda tekrar adım atmaya başlayan Akat, sonrasında haltere merak sardı. 2 ay gibi kısa sürede hazırlanıp katıldığı Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 2 yıl üst üste gümüş madalya kazandı. Bu yıl da Ankara'daki şampiyonada ise 140 kilo kaldırıp, altın madalyaya uzandı. Yüzde 52 engelli olan Tarık Akat, zor zamanlar geçirdiğini aktardı. "Engelli halter branşına başladım. 2022 ve 2023'te Türkiye 2. oldum. Bu yıl da Türkiye şampiyonu oldum. Çok mutluyum" ifadesini kullandı.

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