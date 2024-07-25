En çok boşanan burçlar belli oldu! Bu burçlar evlilikte asla yapamıyor! İşte o şanssızlar...

Lauren Ash'ın YourTango'daki makalesinde belirttiği bu burçlar, doğaları gereği evliliklerinde daha fazla zorluk yaşayabilmektedirler. Ancak, her bireyin ilişkisi farklıdır ve başarılı bir evlilik için karşılıklı anlayış, iletişim ve çaba gereklidir...
Yay: Yay burcu insanları, bağımsızlık ve özgürlük arayışlarıyla bilinirler. Lauren Ash, Yay burcunun bağlanma korkusu ve sürekli macera arayışı nedeniyle evlilikte uzun süreli bağlılıkta zorlandığını belirtiyor. Yay burçları, evliliklerinde özgürlüklerini kaybettiklerinde veya tatminsizlik yaşadıklarında boşanma yoluna gidebilirler.
İkizler: İkizler burcu, değişken ve meraklı doğaları nedeniyle evliliklerinde istikrarsızlık yaşayabilirler. Ash, İkizler burcunun sürekli yeni deneyimler ve entelektüel uyarılar aradığını, bu nedenle evlilikte sıkılma ihtimallerinin yüksek olduğunu ifade ediyor. İkizler burcu, yeterli zihinsel uyarı ve iletişim olmadığında ilişkilerinde sorun yaşayabilir ve bu durum boşanma ile sonuçlanabilir.