Bursa’da akılalmaz olay: Eski eşinin ölmeden selasını okuttu

Bursa'da yaşayan Tuğçe Emir, 1.5 yıl önce dini nikahlı eşi Zafer Kufacı'dan şiddetli geçimsizlik ve eşinin madde kullandığı iddiasıyla ayrıldı. Çocuğuyla birlikte ailesinin yanına taşındı. Sürekli eski eşi tarafından ölüm mesajları aldı. Önceki gün ise oturduğu mahalledeki camiden öğlen vakti kendisinin selasını duymasıyla şok yaşadı.

Hemen korkan ve panik yapan kadın, cami görevlilerine ulaştı. Görevliler ise bir süre hoparlörden selanın yanlış olduğunu belirten anonslar yaptı. Boşandığı eşi tarafından selasının verilmesiyle korku yaşayan Tuğçe Emir, soluğu polis merkezinde aldı. Eski eşinden şikayetçi olan Emir, yetkililere yardım çağrısı yaptı.