SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

10 kişiden 9'u bilmiyor! Pencere kenarındaki yuvarlak kısım bakın ne işe yarıyormuş

Evlerimizdeki konforu sağlamanın kritik unsurlarından biri pencerelerdir. Özellikle kış aylarında evin sıcaklığını büyük ölçüde etkileyen pencereler yanlış kullanıldığında istenilen konforun sağlanamamasına neden olabilir. Yüksek ısı ayarlarına rağmen eviniz yeterince ısınamıyorsa sorun pencerelerden kaynaklanıyor olabilir. İşte bu noktada devreye plastik pencereler ve mevsime özel ayarları giriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 15:11 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 15:11
10 kişiden 9’u bilmiyor! Pencere kenarındaki yuvarlak kısım bakın ne işe yarıyormuş

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Günümüzde birçok evde tercih edilen plastik pencereler, çift camlı yapıları ve sağlam profilleri ile dikkat çekiyor. Bu pencereler, dışarıdan gelen soğuk havayı etkili bir şekilde keserek evin içindeki sıcaklığı korur. Ancak bu pencerelerin etkinliğinin altında yatan asıl sır, hava sızdırmazlığını artıran özel ayarlarında yatmaktadır.

BAKIN NE İŞE YARIYORMUŞ...

PVC pencereler, farklı hava koşullarına göre ayarlanabilen özelliklerle donatılmıştır. Bu ayarlar sayesinde, kış ve yaz aylarında evinizin ısı yalıtımı doğrudan etkilenir.

KIŞ AYARI: MAKSİMUM ISI YALITIMI

Kış ayarında, pencerenin lastikleri daha sıkı hale getirilerek soğuk havanın dışarıda tutulması sağlanır.

Bu sayede evin içindeki sıcak hava korunur ve pencere kenarlarında oluşabilecek hava akımları minimize edilir. Sonuç olarak, ev daha kolay ısınır ve ısıtma maliyetlerinizde önemli ölçüde tasarruf sağlanır.

YAZ AYARI: SERİN VE TAZE HAVA AKIŞI

Yaz aylarında ise pencerenin lastik sıkılığı azaltılarak pencerenin daha gevşek kapanması sağlanır. Bu ayar, evin içine hava akışını kolaylaştırarak iç mekanın serin kalmasına yardımcı olur ve aşırı sıcak havalarda evin havalandırılmasını kolaylaştırır.

PENCERELERİNİZİN MEVSİM AYARINI NASIL BELİRLEYEBİLİRSİNİZ?

Pencereler genellikle, her iki mevsim için de uygun olan "interseasonal" ayarında gelir. Ancak mevsim değişikliklerinde bu ayarı güncellemeniz gerekir. İki basit test ile pencerelerinizin hangi ayar olduğunu kontrol edebilirsiniz:

Kağıt Testi: Pencere pervazı ile cam arasına ince bir kağıt yerleştirin ve pencereyi kapatın. Eğer kağıdı kolayca çekebiliyorsanız, pencereniz yaz ayarı konumundadır.
Silindir Kilit Pozisyonuna Bakın: Pencerenin kenarında bulunan silindir kilidi inceleyin. Silindir kilit içeriye doğru yakınsa kış ayarındadır. Eğer çentik ortadaysa standart, dışa doğru ise yaz ayarı uygundur.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK bugün toplanıyor! İşte masadaki konu başlıkları
5 yılda çok canımız yandı! 2019’dan günümüze verilerle ’sokak köpeği’ sorunu: Yitip giden canlar, kuduz vakaları, vurguncu mama lobisi
Türk Telekom
Suriye Devlet Başkanı Esed Moskova’da: Putin ile 21 yıl sonra ilk görüşme! Gözler Başkan Erdoğan’da
Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı
Önce Mersin şimdi de Ağrı! PKK halaylı sistematik provokasyon... Gereği yapıldı
Anadolu Ajansı
Türkiye’nin girişimleri sonrası Kerkük’te 100 yıl sonra Türkmen vali dönemi! Sıra yönetimi devralmakta
Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi: La Liga’nın yıldızları geliyor! İspanyollar duyurdu
MSB’den z raporu: Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi! Terör kelimesi silininceye kadar mücadeleye devam
Son dakika: Ankara’nın ardından İstanbul’a da zam geldi! Toplu taşıma, yediemin otoparkı...
ABD’de Türk birliği korkusu: Erdoğan ile Aliyev’i durdurun çağrısı! Zengezur Koridoru ile Stalin’in parmağı kırıldı: İran ile Ermenistan’dan gizli anlaşma
ABD’de utanç görüntüleri! Katil Netanyahu ABD Kongresi’nde ayakta alkışlandı | Türkiye’den sert tepki
Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken o geliyor
Medyadaki ’köpekperest’ başıboşların ’Gezi’ hayali! CHP yandaşı SÖZCÜ’de ’sokak savaşı’ tehdidi: Direniş büyür, tahminlerin ötesine geçer
SON DAKİKA