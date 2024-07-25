10 kişiden 9’u bilmiyor! Pencere kenarındaki yuvarlak kısım bakın ne işe yarıyormuş

Bu sayede evin içindeki sıcak hava korunur ve pencere kenarlarında oluşabilecek hava akımları minimize edilir. Sonuç olarak, ev daha kolay ısınır ve ısıtma maliyetlerinizde önemli ölçüde tasarruf sağlanır.

Yaz aylarında ise pencere nin lastik sıkılığı azaltılarak pencerenin daha gevşek kapanması sağlanır. Bu ayar, evin içine hava akışını kolaylaştırarak iç mekanın serin kalmasına yardımcı olur ve aşırı sıcak havalarda evin havalandırılmasını kolaylaştırır.

PENCERELERİNİZİN MEVSİM AYARINI NASIL BELİRLEYEBİLİRSİNİZ?

Pencereler genellikle, her iki mevsim için de uygun olan "interseasonal" ayarında gelir. Ancak mevsim değişikliklerinde bu ayarı güncellemeniz gerekir. İki basit test ile pencerelerinizin hangi ayar olduğunu kontrol edebilirsiniz:

Kağıt Testi: Pencere pervazı ile cam arasına ince bir kağıt yerleştirin ve pencereyi kapatın. Eğer kağıdı kolayca çekebiliyorsanız, pencereniz yaz ayarı konumundadır.

Silindir Kilit Pozisyonuna Bakın: Pencerenin kenarında bulunan silindir kilidi inceleyin. Silindir kilit içeriye doğru yakınsa kış ayarındadır. Eğer çentik ortadaysa standart, dışa doğru ise yaz ayarı uygundur.