Ölüm, Rus moto vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina’yı Milas’ta bekliyordu!

Rus Youtuber ve moto vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina, geçtiğimiz günlerde Türkiye turu kapsamında Muğla'ya geldi. Milas - Söke yolunda seyir halinde olan 38 yaşındaki fenomen başka bir motosikletle çarpışarak trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Tatyana Ivanovna Ozolina ile Onur Obut adındaki moto vlogger'ın motosikletleri Sarıçay Köprüsü üzerinde çarpıştı. Aynı grupta İki motosiklette 3 kişi oldukları diğer motosikletin ise kazaya karışmadığı belirlendi. Çarpışma sonucu ağır yaralanan Onur Obut Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dünyaca ünlü YouTuber'ın ölümü Alman Bild ve bazı yabancı gazetelerde de haber oldu.