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Metrobüs Durakları İsimleri 2024 - İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı Ve Sefer Çalışma Saatleri

İstanbul, geniş toplu taşıma ağı ile dikkat çeken metropollerden biri. Özellikle yoğun saatlerde hızlı ve güvenilir ulaşım sağlayan metrobüs hattı, Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan rotasıyla şehir içi trafiğinde önemli bir alternatif sunuyor. Bu hattın durakları, sefer saatleri ve biniş ücretleri hakkında kapsamlı bilgiler sunan rehberimiz, İstanbul'da metrobüs kullanacaklar için değerli bir kaynak niteliğinde. İşte 2024 yılı itibarıyla İstanbul metrobüs hattı üzerindeki duraklar, güzergah bilgileri ve sefer saatleri hakkında detaylı bilgiler.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 10:38 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 10:39
Metrobüs Durakları İsimleri 2024 - İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı Ve Sefer Çalışma Saatleri

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Metrobüs hattı, İstanbul'un en kritik toplu taşıma araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na kadar uzanan bu hat, 44 durakla hizmet veriyor. Beylikdüzü'nden başlayan ve Söğütlüçeşme'de son bulan güzergah, her gün binlerce yolcuyu taşımaktadır. Peki, metrobüs durakları hangileridir?

İstanbul Metrobüs Durakları

Avrupa Yakası'ndaki metrobüs durakları:

  • Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP)
  • Beykent
  • Cumhuriyet Mahallesi
  • Beylikdüzü Belediye
  • Beylikdüzü
  • Güzelyurt
  • Haramidere
  • Haramidere Sanayi
  • Saadetdere Mahallesi
  • Mustafa Kemalpaşa
  • Cihangir – Üniversite Mahallesi
  • Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü
  • Şükrübey
  • Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri
  • Küçükçekmece
  • Cennet Mahallesi
  • Florya
  • Beşyol
  • Sefaköy
  • Yenibosna
  • Şirinevler (Ataköy)
  • Bahçelievler
  • İncirli – Ömür (Bakırköy)
  • Zeytinburnu
  • Merter
  • Cevizlibağ
  • Topkapı
  • Bayrampaşa – Maltepe
  • Edirnekapı
  • Ayvansaray – Eyüpsultan
  • Halıcıoğlu
  • Okmeydanı
  • Darülaceze – PERPA
  • Okmeydanı Hastane
  • Çağlayan (Adliye)
  • Mecidiyeköy
  • Zincirlikuyu

Anadolu Yakası'ndaki metrobüs durakları:

  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  • Burhaniye
  • Altunizade
  • Acıbadem
  • Uzunçayır
  • Fikirtepe
  • Söğütlüçeşme (Kadıköy)

Metrobüs Hatları ve Geçiş Noktaları

Metrobüs hattında farklı güzergahlar ve duraklar arasında aktarma yapabilmek mümkündür. İşte bazı önemli hatlar ve geçiş noktaları:

Metrobüs – M1 Metro Aktarma Durakları

  • Merter Metrobüs Durağı
  • Zeytinburnu Metrobüs Durağı
  • İncirli Metrobüs Durağı
  • Bahçelievler Metrobüs Durağı
  • Şirinevler Metrobüs Durağı
  • Yenibosna Metrobüs Durağı

Metrobüs – M2 Metro Aktarma Durakları

  • Mecidiyeköy Metrobüs Durağı
  • Zincirlikuyu Metrobüs Durağı - Gayrettepe Metro Durağı

Metrobüs – M4 Metro Aktarma Durakları

  • Uzunçayır Metrobüs Durağı - Ünalan Metro Durağı

Metrobüs – M5 Metro Aktarma Durakları

  • Altunizade Metrobüs Durağı

Metrobüs – M7 Metro Aktarma Durakları

  • Mecidiyeköy Metrobüs Durağı

Metrobüs – Marmaray (YHT) Aktarma Durakları

  • Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı
  • Cevizlibağ Metrobüs Durağı (MR11 otobüsleri ile)
  • Zeytinburnu Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)
  • Şirinevler Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)
  • Yenibosna Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)
  • Beşyol Metrobüs Durağı (Florya dolmuşları ile)

Metrobüs Durakları Arası Kaç Dakika Sürüyor?

Metrobüs hattında duraklar arası seyahat süreleri de oldukça önemlidir. İşte bazı önemli duraklar arasındaki seyahat süreleri:

  • Avcılar - Zincirlikuyu: 26 durak, yaklaşık 60 dakika
  • Avcılar - Söğütlüçeşme: 33 durak, yaklaşık 80 dakika
  • Beylikdüzü - Zincirlikuyu: 37 durak, yaklaşık 80 dakika
  • Beylikdüzü - Cevizlibağ: 26 durak, yaklaşık 60 dakika
  • Beylikdüzü - Söğütlüçeşme: 44 durak, yaklaşık 100 dakika
  • Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme: 8 durak, yaklaşık 25 dakika

Metrobüs Hatları ve Güzergahları

Metrobüs hatları farklı güzergahlarda çalışmaktadır. İşte bazı önemli hatlar ve geçtiği duraklar:

34 Metrobüs Hattı (Avcılar - Zincirlikuyu)

  • Avcılar Kampüs
  • Şükrübey
  • İBB Sosyal Tesisler
  • Küçükçekmece
  • Cennet Mah.
  • Florya
  • Beşyol
  • Sefaköy
  • Yenibosna
  • Şirinevler
  • Bahçelievler
  • İncirli
  • Zeytinburnu
  • Merter
  • Cevizlibağ
  • Topkapı
  • Bayrampaşa (Maltepe)
  • Edirnekapı
  • Ayvansaray
  • Halıcıoğlu
  • Okmeydanı
  • Darülaceze
  • Okmeydanı Hastane
  • Çağlayan
  • Mecidiyeköy
  • Zincirlikuyu

34A Metrobüs Hattı (Cevizlibağ - Söğütlüçeşme)

  • Cevizlibağ
  • Topkapı
  • Bayrampaşa Maltepe
  • Edirnekapı
  • Ayvansaray
  • Halıcıoğlu
  • Okmeydanı
  • Darülaceze
  • Okmeydanı Hastane
  • Çağlayan
  • Mecidiyeköy
  • Zincirlikuyu
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  • Burhaniye
  • Altunizade
  • Acıbadem
  • Uzunçayır
  • Fikirtepe
  • Söğütlüçeşme

34C Metrobüs Hattı (Beylikdüzü - Cevizlibağ)

  • Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP)
  • Beykent
  • Cumhuriyet Mahallesi
  • Beylikdüzü Belediye
  • Beylikdüzü
  • Güzelyurt
  • Haramidere
  • Haramidere Sanayi
  • Saadetdere Mahallesi
  • Mustafa Kemalpaşa
  • Cihangir – Üniversite Mahallesi
  • Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü
  • Şükrübey
  • Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri
  • Küçükçekmece
  • Cennet Mahallesi
  • Florya
  • Beşyol
  • Sefaköy
  • Yenibosna
  • Şirinevler (Ataköy)
  • Bahçelievler
  • İncirli – Ömür (Bakırköy)
  • Zeytinburnu
  • Merter
  • Cevizlibağ

34G Metrobüs Hattı (Beylikdüzü - Söğütlüçeşme)

  • Avcılar Kampüs
  • Şükrübey
  • İBB Sosyal Tesisler
  • Küçükçekmece
  • Cennet Mah.
  • Florya
  • Beşyol
  • Sefaköy
  • Yenibosna
  • Şirinevler
  • Bahçelievler
  • İncirli
  • Zeytinburnu
  • Merter
  • Cevizlibağ
  • Topkapı
  • Bayrampaşa (Maltepe)
  • Edirnekapı
  • Ayvansaray
  • Halıcıoğlu
  • Okmeydanı
  • Darülaceze
  • Okmeydanı Hastane
  • Çağlayan
  • Mecidiyeköy
  • Zincirlikuyu
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  • Burhaniye
  • Altunizade
  • Acıbadem
  • Uzunçayır
  • Fikirtepe
  • Söğütlüçeşme

Metrobüs Hangi İlçelerden Geçiyor?

Metrobüs hattı, İstanbul'un çeşitli ilçelerinden geçmektedir. İşte metrobüs hattının geçtiği bazı önemli ilçeler:

  • Beylikdüzü
  • Büyükçekmece
  • Esenyurt
  • Avcılar
  • Küçükçekmece
  • Bakırköy
  • Bahçelievler
  • Zeytinburnu
  • Beyoğlu
  • Kağıthane
  • Şişli
  • Üsküdar
  • Kadıköy

Bu ilçelerin yanı sıra, metrobüs hattı üzerindeki duraklardan çeşitli semtlere de ulaşım sağlanmaktadır. Bu nedenle metrobüs, İstanbul'un her iki yakasında da etkili bir toplu taşıma aracı olarak öne çıkmaktadır.

Anadolu Yakası'ndaki Metrobüs Durakları Hangileri?

Anadolu Yakası'ndaki metrobüs durakları, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişi sağlayan kritik noktalardır. İşte Anadolu Yakası'ndaki bazı önemli metrobüs durakları:

  • Söğütlüçeşme
  • Fikirtepe
  • Uzunçayır
  • Acıbadem
  • Altunizade
  • Burhaniye
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Metrobüsler, kendilerine ayrılmış özel şeritlerde hareket etmektedir. Bu sayede, İstanbul'un yoğun trafiğinden etkilenmeden hızlı bir ulaşım sağlamaktadırlar. Ancak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişinde ve duraklara giriş-çıkış noktalarında zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanabilmektedir. Yine de metrobüs, özellikle yoğun saatlerde diğer toplu taşıma araçlarına kıyasla daha hızlı ve güvenilir bir seçenek sunmaktadır.

Metrobüs Ne Zaman Açıldı?

Metrobüs hattı, İstanbul'un toplu taşıma sistemine büyük bir yenilik getirdi. İlk çalışmalar 2006 yılının Mayıs ayında başlatıldı ve 17 Eylül 2007 tarihinde Topkapı-Küçükçekmece arasında ilk metrobüs seferi gerçekleştirildi. Anadolu Yakası'ndaki ilk durak olan Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı 3 Mart 2009 tarihinde, Beylikdüzü TÜYAP Metrobüs Durağı ise 19 Temmuz 2012 tarihinde faaliyete geçti.

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