Metrobüs Durakları İsimleri 2024 - İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı Ve Sefer Çalışma Saatleri

34C Metrobüs Hattı (Beylikdüzü - Cevizlibağ)
- Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP)
- Beykent
- Cumhuriyet Mahallesi
- Beylikdüzü Belediye
- Beylikdüzü
- Güzelyurt
- Haramidere
- Haramidere Sanayi
- Saadetdere Mahallesi
- Mustafa Kemalpaşa
- Cihangir – Üniversite Mahallesi
- Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü
- Şükrübey
- Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri
- Küçükçekmece
- Cennet Mahallesi
- Florya
- Beşyol
- Sefaköy
- Yenibosna
- Şirinevler (Ataköy)
- Bahçelievler
- İncirli – Ömür (Bakırköy)
- Zeytinburnu
- Merter
- Cevizlibağ
34G Metrobüs Hattı (Beylikdüzü - Söğütlüçeşme)
- Avcılar Kampüs
- Şükrübey
- İBB Sosyal Tesisler
- Küçükçekmece
- Cennet Mah.
- Florya
- Beşyol
- Sefaköy
- Yenibosna
- Şirinevler
- Bahçelievler
- İncirli
- Zeytinburnu
- Merter
- Cevizlibağ
- Topkapı
- Bayrampaşa (Maltepe)
- Edirnekapı
- Ayvansaray
- Halıcıoğlu
- Okmeydanı
- Darülaceze
- Okmeydanı Hastane
- Çağlayan
- Mecidiyeköy
- Zincirlikuyu
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- Burhaniye
- Altunizade
- Acıbadem
- Uzunçayır
- Fikirtepe
- Söğütlüçeşme
Metrobüs Hangi İlçelerden Geçiyor?
Metrobüs hattı, İstanbul'un çeşitli ilçelerinden geçmektedir. İşte metrobüs hattının geçtiği bazı önemli ilçeler:
- Beylikdüzü
- Büyükçekmece
- Esenyurt
- Avcılar
- Küçükçekmece
- Bakırköy
- Bahçelievler
- Zeytinburnu
- Beyoğlu
- Kağıthane
- Şişli
- Üsküdar
- Kadıköy
Bu ilçelerin yanı sıra, metrobüs hattı üzerindeki duraklardan çeşitli semtlere de ulaşım sağlanmaktadır. Bu nedenle metrobüs, İstanbul'un her iki yakasında da etkili bir toplu taşıma aracı olarak öne çıkmaktadır.
Anadolu Yakası'ndaki Metrobüs Durakları Hangileri?
Anadolu Yakası'ndaki metrobüs durakları, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişi sağlayan kritik noktalardır. İşte Anadolu Yakası'ndaki bazı önemli metrobüs durakları:
- Söğütlüçeşme
- Fikirtepe
- Uzunçayır
- Acıbadem
- Altunizade
- Burhaniye
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Metrobüsler, kendilerine ayrılmış özel şeritlerde hareket etmektedir. Bu sayede, İstanbul'un yoğun trafiğinden etkilenmeden hızlı bir ulaşım sağlamaktadırlar. Ancak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişinde ve duraklara giriş-çıkış noktalarında zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanabilmektedir. Yine de metrobüs, özellikle yoğun saatlerde diğer toplu taşıma araçlarına kıyasla daha hızlı ve güvenilir bir seçenek sunmaktadır.
Metrobüs Ne Zaman Açıldı?
Metrobüs hattı, İstanbul'un toplu taşıma sistemine büyük bir yenilik getirdi. İlk çalışmalar 2006 yılının Mayıs ayında başlatıldı ve 17 Eylül 2007 tarihinde Topkapı-Küçükçekmece arasında ilk metrobüs seferi gerçekleştirildi. Anadolu Yakası'ndaki ilk durak olan Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı 3 Mart 2009 tarihinde, Beylikdüzü TÜYAP Metrobüs Durağı ise 19 Temmuz 2012 tarihinde faaliyete geçti.