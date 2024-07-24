Dikkat! Üstün zeka olduğunuzun işareti ortaya çıktı! Bir dahi olabilirsiniz

8. Başkalarının Ne Düşündüğünü Hissedebilirsiniz Bu, sizin psişik olduğunuz anlamına gelmez, ancak bazı işaretler var. Birisiyle konuşurken doğru kelimeyi bulamadığında veya cümlesini bitirmekte zorlandığında ve siz onlar için bitirdiğinizde, bu bir dahi olabileceğinizin işaretidir. Duygusal zeka, olağanüstü zihinsel zeka belirtisidir.

7. Kendinizi Mükemmel Kontrol Edebiliyorsunuz İçgüdülerinizi kontrol etme yeteneği, insanları hayvanlardan ayıran bir özelliktir. Dahiler bu konuda daha ileri giderek her türlü içgüdüyü kontrol edebilir. Eğer duygularınızla sarsılmadan plan yapabilir ve hedeflerinize ulaşabilirseniz, düşündüğünüzden daha zeki olabilirsiniz.

6. Gözleriniz Mavi Mavi gözler, derin ve samimi bir görünüme sahiptir. Amerikalı bilim insanları uzun süredir mavi gözlerin doğasına ilgi duymaktadır ve birçok bilim insanı mavi gözlerin doğal bir üstün zeka işareti olduğuna inanmaktadır. Mavi gözlü insanların, kendilerini ayarlama gerektiren aktivitelerde daha başarılı olduğu bulunmuştur.

5. Çikolata Sever Misiniz? Evet, bu da sizin zeki olduğunuzu gösteren bir işaret olabilir. Dr. Franz H. Messerli, çikolata tüketimi ile Nobel ödülü kazananların sayısı arasında bir bağlantı kurmaya çalışmış ve çalışmasını New England Journal of Medicine'de yayınlamıştır. Araştırma, çikolata ve peynirin vatanı olan İsviçre'nin bu sıralamada çok yüksek bir yerde olduğunu göstermektedir. Çikolata, bilinen bir zihinsel aktivite güçlendiricisidir ve sağlıklı miktarlarda tüketildiğinde zihinsel performansınızı artırabilir.