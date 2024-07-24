Baktıkça baktırıyor! Fotoğraf hareketli mi yoksa sabit mi? Cevabınız psikolojinizi ele veriyor

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Optik illüzyonlar, gözlerimizin gördüğü görüntüler ile beynimizin bu görüntüleri algılama biçimi arasındaki farktan kaynaklanan görsel yanılsamalardır. Bu yanılsamalar, gözlerimizin gerçekte sabit olan bir nesneyi hareket ediyormuş gibi algılamasına neden olabilir. İnsanlar binlerce yıldır optik illüzyonlarla karşılaşıyorlar ve bu illüzyonlar hem bilim insanlarının hem de sanatçıların ilgisini çekmiştir. Optik illüzyonlar, insan beyninin nasıl çalıştığını ve görsel bilgiyi nasıl işlediğini anlamamıza yardımcı olabilir.

Optik illüzyonlar, beynimizin görsel bilgileri yorumlama şeklini aldatarak bizi yanıltır. İnternet üzerinde dolaşan ve gözleri şaşırtan yeni bir optik illüzyon, görseli inceleyen kişinin psikolojik durumuna dair çarpıcı iddialar ortaya atıyor. Bu illüzyon, bir resmin sabit olmasına rağmen hareket ediyormuş gibi görünmesini sağlayarak, kişinin stres seviyesi hakkında bilgi verdiğini öne sürüyor.