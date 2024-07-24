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Baktıkça baktırıyor! Fotoğraf hareketli mi yoksa sabit mi? Cevabınız psikolojinizi ele veriyor

Optik illüzyonlar psikolojinizi ortaya çıkarıyor. Görsel yanılsamalarla stres seviyenizi keşfedin. Sabit mi, hareketli mi?

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 15:20 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 15:20
Baktıkça baktırıyor! Fotoğraf hareketli mi yoksa sabit mi? Cevabınız psikolojinizi ele veriyor

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Optik illüzyonlar, gözlerimizin gördüğü görüntüler ile beynimizin bu görüntüleri algılama biçimi arasındaki farktan kaynaklanan görsel yanılsamalardır. Bu yanılsamalar, gözlerimizin gerçekte sabit olan bir nesneyi hareket ediyormuş gibi algılamasına neden olabilir. İnsanlar binlerce yıldır optik illüzyonlarla karşılaşıyorlar ve bu illüzyonlar hem bilim insanlarının hem de sanatçıların ilgisini çekmiştir. Optik illüzyonlar, insan beyninin nasıl çalıştığını ve görsel bilgiyi nasıl işlediğini anlamamıza yardımcı olabilir.

Optik illüzyonlar, beynimizin görsel bilgileri yorumlama şeklini aldatarak bizi yanıltır. İnternet üzerinde dolaşan ve gözleri şaşırtan yeni bir optik illüzyon, görseli inceleyen kişinin psikolojik durumuna dair çarpıcı iddialar ortaya atıyor. Bu illüzyon, bir resmin sabit olmasına rağmen hareket ediyormuş gibi görünmesini sağlayarak, kişinin stres seviyesi hakkında bilgi verdiğini öne sürüyor.

Stres Testi Olarak Optik İllüzyonlar

Söz konusu viral illüzyon, mor ve altın renklerle bezeli bir arka plan üzerine yerleştirilmiş bordo ve altın desenli bir küre içeriyor. Bu küre, bazı insanlara göre hareket ediyor gibi görünüyor. İşte bu görsel algı, kişinin ruh halini yansıtıyor olabilir. Japon bir nörolog tarafından geliştirilen bu test, şu şekilde çalışıyor:

Bu Görüntüye İyi Bakın Japon Bir Nörolog Tarafından Oluşturulmuştur

Eğer küre sabit görünüyorsa, bu sakin ve rahat olduğunuzu gösterir.

Küre biraz hareketliyse, bu normal stres altında olduğunuzun işaretidir.

Eğer küre döner gibi veya hızlı hareket ediyorsa, bu yüksek seviyede stresli olduğunuzu belirtir.

Bu illüzyon, bireylerin kendi psikolojik durumlarını değerlendirmeleri için basit ve etkili bir yöntem sunar. Aynı zamanda, kullanıcılar bu deneyimi sosyal medya üzerinden paylaşarak arkadaşları ve aileleri ile interaktif bir etkileşimde bulunuyorlar.

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