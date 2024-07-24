Bağcılar’da akıllara durgunluk veren olay! Tartıştığı cami imamını okla vurup yaraladı

İstanbul Bağcılar'daki Necattin Camii'nde imamla tartışan bir kişi, kısa süre sonra elinde okla geri geldi. Cami imamını okla vuran şahıs, çevredekiler tarafından yaka paça etkisiz hale getirildi.



Omzundan okla yaralanan imama müdahale etmeye çalışan vatandaşlar, sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.



İMAMIN SAĞLIK DURUMU NASIL?



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı imamı omzundaki okla birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İmamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



OKLU SALDIRGAN YAKA PAÇA YAKALANDI



Zanlı ise olay yerindeki esnaf tarafından yakalanarak bir depoya kapatıldı. Olay yerine gelen polis, saldırgan şahsı gözaltına aldı.



