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Astor Şarj Kampanyası çekiliş sonuçları 24 Temmuz 2024 | Astor Şarj Kampanyası kazananları asil ve yedek isim listesi

Astor Şarj Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 24.05.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-56739 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 18.07.2024 tarihinde yapılan çekilişe 2.897 katılım gerçekleşmiştir. İşte Astor Şarj Kampanyası kazananları asil ve yedek isim listesi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:02
Astor Şarj Kampanyası çekiliş sonuçları 24 Temmuz 2024 | Astor Şarj Kampanyası kazananları asil ve yedek isim listesi

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Astor Şarj Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. İşte Astor Şarj Kampanyası kazananları asil ve yedek isim listesi...


10.000 TL Astor Şarj Kullanım Çeki kazanan asil talihlisi

10.000 TL Astor Şarj Kullanım Çeki kazanan yedek talihlisi


7.500 TL Astor Şarj Kullanım Çeki kazanan asil talihliler

7.500 TL Astor Şarj Kullanım Çeki kazanan yedek talihliler


5000 TL Astor Şarj Kullanım Çeki kazanan asil talihliler

5000 TL Astor Şarj Kullanım Çeki kazanan yedek talihliler


1000 TL Astor Şarj Kullanım Çeki kazanan asil talihliler

1000 TL Astor Şarj Kullanım Çeki kazanan yedek talihliler

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