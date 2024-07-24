Astor Şarj Kampanyası çekiliş sonuçları 24 Temmuz 2024 | Astor Şarj Kampanyası kazananları asil ve yedek isim listesi

Astor Şarj Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. İşte Astor Şarj Kampanyası kazananları asil ve yedek isim listesi...
Astor Şarj Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. İşte Astor Şarj Kampanyası kazananları asil ve yedek isim listesi...
10.000 TL Astor Şarj Kullanım Çeki kazanan asil talihlisi
10.000 TL Astor Şarj Kullanım Çeki kazanan yedek talihlisi
7.500 TL Astor Şarj Kullanım Çeki kazanan asil talihliler
7.500 TL Astor Şarj Kullanım Çeki kazanan yedek talihliler
5000 TL Astor Şarj Kullanım Çeki kazanan asil talihliler
5000 TL Astor Şarj Kullanım Çeki kazanan yedek talihliler
1000 TL Astor Şarj Kullanım Çeki kazanan asil talihliler
1000 TL Astor Şarj Kullanım Çeki kazanan yedek talihliler