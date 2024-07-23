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Velayet dramı yürekleri dağladı

Adana'da babalarının yanında kalırken geçici velayetleri annelerine verilen 2 çocuğun gözyaşları yürekleri dağladı. Evlatlarından gözyaşlarıyla ayrılan baba, “Evlatlarım benim yanımda kalırken şimdi onları bırakmak zorunda bırakıldım. İçim parçalanıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 07:01
Velayet dramı yürekleri dağladı

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Adana'da Hamit Yavuz ile Saime G., 2 yıl önce evliliklerini bitirdi. Çiftin Ali Rüzgar ve Öyküm İsra isimli çocukların velayetleri ise mahkeme tarafından baba Hamit Yavuz'a verildi. Yavuz, 1 sene önce Seda Düzenli Yavuz ile evlendi. Yeni eşin işyeri taşlanınca Saime G., mahkemeye başvurarak "Çocuklarımın babalarının yanında can güvenliği yok. Ben onlara bakarım" dedi. Hakim, çocukların geçici velayetini anne Saime'ye verdi. Baba Yavuz, çocuklarından ayrılırken "İçim parçalanıyor. Ben ne yapacağım? Şaşırdım kaldım" diyerek isyan etti.

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