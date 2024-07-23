Velayet dramı yürekleri dağladı

Adana'da Hamit Yavuz ile Saime G., 2 yıl önce evliliklerini bitirdi. Çiftin Ali Rüzgar ve Öyküm İsra isimli çocukların velayetleri ise mahkeme tarafından baba Hamit Yavuz'a verildi. Yavuz, 1 sene önce Seda Düzenli Yavuz ile evlendi. Yeni eşin işyeri taşlanınca Saime G., mahkemeye başvurarak "Çocuklarımın babalarının yanında can güvenliği yok. Ben onlara bakarım" dedi. Hakim, çocukların geçici velayetini anne Saime'ye verdi. Baba Yavuz, çocuklarından ayrılırken "İçim parçalanıyor. Ben ne yapacağım? Şaşırdım kaldım" diyerek isyan etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN