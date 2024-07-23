İşte Vav Kuşağı! TÜGVA’dan Feth-i Mübin’in sembolü Ayasofya’da ’Yaz Okulu Buluşması’... Hep bir ağızdan tekbir getirdiler









"BURASI FATİH SULTAN MEHMET HAN'IN SİZLERE EMANETİ"



Sosyal medyada "Burası Ayasofya Camii çocuklar. Burası hepinizin evi. Burası, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından sizlere emanet edilen büyük hediye. Hepiniz hoş geldiniz. TÜGVA tarafından düzenlenen bu etkinlik için emeği geçenlere teşekkür ederiz" yorumları yapıldı.

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