İşte Vav Kuşağı! TÜGVA’dan Feth-i Mübin’in sembolü Ayasofya’da ’Yaz Okulu Buluşması’... Hep bir ağızdan tekbir getirdiler

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) İstanbul'daki "Yaz Okulu Buluşması" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapıldı.
Ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan gençler hep birlikte tekbir getirdi.
Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) İstanbul'daki "Yaz Okulu Buluşması" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapıldı.
Ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan gençler hep birlikte tekbir getirdi.
"BİR YAZ BİN GELECEK"
Konuya ilişkin Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı.
"Beklenen an geldi" denilen açıklamada "Yaz Okulu öğrencileri ile Ayasofya Camii'ndeyiz" ifadelerine yer verildi, "Bir yaz bin gelecek" sözlerinin yer aldığı etiket kullanıldı.
İŞTE VAV KUŞAĞI...
Gençlerin hep bir ağızdan Feth-i Mübin'in aziz sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tekbir getirmesi "İşte Vav kuşağı" dedirtti.
"BURASI FATİH SULTAN MEHMET HAN'IN SİZLERE EMANETİ"
Sosyal medyada "Burası Ayasofya Camii çocuklar. Burası hepinizin evi. Burası, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından sizlere emanet edilen büyük hediye. Hepiniz hoş geldiniz. TÜGVA tarafından düzenlenen bu etkinlik için emeği geçenlere teşekkür ederiz" yorumları yapıldı.