İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı Ve Sefer Çalışma Saatleri: Metrobüs Durakları İsimleri 2024

Bu ilçelerin yanı sıra, metrobüs hattı üzerindeki duraklardan çeşitli semtlere de ulaşım sağlanmaktadır. Bu nedenle metrobüs, İstanbul'un her iki yakasında da etkili bir toplu taşıma aracı olarak öne çıkmaktadır.

Anadolu Yakası'ndaki Metrobüs Durakları Hangileri?

Anadolu Yakası'ndaki metrobüs durakları, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişi sağlayan kritik noktalardır. İşte Anadolu Yakası'ndaki bazı önemli metrobüs durakları:

Söğütlüçeşme

Fikirtepe

Uzunçayır

Acıbadem

Altunizade

Burhaniye

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Metrobüsler, kendilerine ayrılmış özel şeritlerde hareket etmektedir. Bu sayede, İstanbul'un yoğun trafiğinden etkilenmeden hızlı bir ulaşım sağlamaktadırlar. Ancak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişinde ve duraklara giriş-çıkış noktalarında zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanabilmektedir. Yine de metrobüs, özellikle yoğun saatlerde diğer toplu taşıma araçlarına kıyasla daha hızlı ve güvenilir bir seçenek sunmaktadır.

Metrobüs Ne Zaman Açıldı?

Metrobüs hattı, İstanbul'un toplu taşıma sistemine büyük bir yenilik getirdi. İlk çalışmalar 2006 yılının Mayıs ayında başlatıldı ve 17 Eylül 2007 tarihinde Topkapı-Küçükçekmece arasında ilk metrobüs seferi gerçekleştirildi. Anadolu Yakası'ndaki ilk durak olan Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı 3 Mart 2009 tarihinde, Beylikdüzü TÜYAP Metrobüs Durağı ise 19 Temmuz 2012 tarihinde faaliyete geçti.