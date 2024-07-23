En lezzetli kavunu şıp diye seçme formülü! Almadan önce mutlaka buna bakın

Olgun ve güzel bir kavun seçmenin yolları aslında kabuğunda gizli. Sert kabuklu kavunlar genç, aşırı yumuşak olanlar ise içi geçmiş olabilir. Kavunun dışına vurarak da onun kalitesini kontrol etmek mümkün. Ne çok sert ne de çok yumuşak olmalı. Bu dengeli yapı, iyi bir kavunu işaret edebilir.
KAVUN SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Kavunun Kabuğu ve Rengi
- Renk: Kavunun rengi, olgunluğunu belirlemede önemli bir faktördür. Olgun kavunların kabuğu genellikle sarı veya turuncuya döner. 🍈 Yeşil kavunlar genellikle olgunlaşmamış olur.
- Desen: Özellikle Kırkağaç kavununda tırtıklı ve düzgün çizgiler, lezzetli bir kavunun göstergesidir. 🌟