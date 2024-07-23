En lezzetli kavunu şıp diye seçme formülü! Almadan önce mutlaka buna bakın

Olgun ve güzel bir kavun seçmenin yolları aslında kabuğunda gizli. Sert kabuklu kavunlar genç, aşırı yumuşak olanlar ise içi geçmiş olabilir. Kavunun dışına vurarak da onun kalitesini kontrol etmek mümkün. Ne çok sert ne de çok yumuşak olmalı. Bu dengeli yapı, iyi bir kavunu işaret edebilir.