SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Emoji testi: Resimdeki 2 garip emoji nerede? 486 kişiden sadece 8'i başarılı olabildi

Son dönemde internette sıkça karşımıza çıkan optik illüzyonlar, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle emojili optik illüzyonlar büyük ilgi görüyor. Bu illüzyonda sizlerden diğerlerinden farklı olan iki emojiyi bulmanız isteniyor. Görseli incelemeye başlayan binlerce kişi arasından bazıları kısa sürede farklı emojileri tespit etmeyi başarırken, çoğu kişi ise başarısız oluyor. Peki, siz bu zorlu göreve hazır mısınız? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 15:12 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 15:12
Emoji testi: Resimdeki 2 garip emoji nerede? 486 kişiden sadece 8’i başarılı olabildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emojili optik illüzyonlar, sosyal medyada o kadar çok paylaşıldı ki birçok kişi farklı olan emojileri bulmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Milyonların dikkatini çeken bu resimdeki iki emoji diğerlerinden farklı olmasıyla öne çıkıyor. Siz de verilen süre zarfında bu iki farklı emojiyi bulmayı başarabilir misiniz? Kendi yeteneklerinizi test etmek istiyorsanız hemen incelemeye başlayın.

BENZER RENKLERİN KULLANILMASI İŞİ ZORLAŞTIRIYOR

Bu tür optik illüzyonlarda benzer renklerin ve emojilerin kullanılması işi zorlaştırıyor. Görselde belirgin olanı bulmak her ne kadar zor görünse de, dikkatli bir inceleme ile farklı emojileri tespit edebilirsiniz. Hızlıca tüm satır ve sütunları gözden geçirerek, farklı olan emojiyi bulmaya çalışın.

HIZLICA İNCELEMEYE BAŞLAYIN

Resim, 6 satır ve 12 sütuna bölünmüş durumda. Farklı olan emojiyi bulmak için tüm satır ve sütunlara dikkatlice bakmalısınız. Görselin karmaşıklığı sizi yanıltabilir, bu yüzden dikkatli ve hızlı olmanız gerekiyor.

İŞTE EMOJİLERİN YERİ

Farklı olan emojileri bulmakta zorlananlar için, bu iki emojiyi kırmızı bir çember içerisine alarak sizlerle paylaşıyoruz.

İllüzyonu çözmek için daha fazla ipucu arıyorsanız, görseli daha dikkatlice inceleyebilirsiniz. Unutmayın, bu tür optik illüzyonlar hem eğlenceli hem de beyin jimnastiği yapmak için harika bir yol sunar.

Optik illüzyonları çözmek, dikkat ve odaklanma becerilerinizi geliştirmek için mükemmel bir yoldur. Şimdi, farklı olan emojiyi bulmaya hazır mısınız? Görevinizi tamamlamak için hemen incelemeye başlayın ve bu zorlu illüzyonu çözün!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’de tüm gözler Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK’da! Bayrak değişimine devam
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte ekonomistlerden ilk yorum
Türk Telekom
Joe Biden’ı adaylıktan vazgeçiren son 96 saat! O iki isim ABD’nin kaderini değiştirdi: Başkan’ın sahil evinde neler yaşandı?
Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11
Irak’tan PKKya karşı adım: Resmi yazışmalarda yasaklı örgüt ifadesi kullanılacak
YPG’li Ferhat Abdi Şahin’den ABD, İngiltere, Fransa teröristan planına destek veriyor itirafı: Türkiye bizi ortadan kaldıracak korkusu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e sert sözler: Bölücü ağız | Yunan’a Kıbrıs resti | Ekonomi mesajı | 154 kişi...
İngilizler müjdeyi verdi: Galatasaray’a dünya yıldızı sağ bek! Transferde iki dev rakip
İşte Vav Kuşağı! TÜGVA’dan Feth-i Mübin’in sembolü Ayasofya’da ’Yaz Okulu Buluşması’... Hep bir ağızdan tekbir getirdiler
Donald Trump mı Kamala Harris mi? The Economist anket sonuçlarını yayımladı: Zamanı ve karizması yok
Çalıştığı emlakçıyı dolandırdı: 1 milyon euroluk vurgun girişimi cezaevinde bitti! Her şey kamerada...
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinde yer alan ’ötanazi’ ibaresi metinden çıkarıldı! 7 madde kabul edildi
İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!
Kırmızı listeye bir çizik daha! Irak’ın kuzeyine hava harekatı: Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan ve 3 PKK’lı EX
SON DAKİKA