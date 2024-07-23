SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

ASKERLİK YERLERİ ÖĞRENME EKRANI 2024 || MSB askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri!

Ağustos celbi ile silahaltına alınacak gençleri heyecanlı bir bekleyiş sardı. Herkesin aklında, "Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?" sorusu var. Peki, merakla beklenen o tarih ne zaman? Ağustos celbi için geri sayım sürerken, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerlerinin önümüzdeki ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 08:57 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 08:57
ASKERLİK YERLERİ ÖĞRENME EKRANI 2024 || MSB askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ağustos celbiyle silah altına alınacak binlerce genci heyecanlandıran haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merakla beklenen askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı konusunda tarih verdi.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 02 Ağustos 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 22 Ağustos 2024

Er (2'nci Grup)19 Eylül 2024

Er (3'üncü Grup)17 Ekim 2024

6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.



7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

9. Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

10. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

11. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gözler faiz kararında! Merkez Bankası’ndan yeni adım gelecek mi? Piyasaların beklentisi ne yönde?
Başkan Erdoğan’dan Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümünde ’Türkiye Yüzyılı’ vurgulu mesaj: Ülkemizi daha da güçlendirmek için çalışıyoruz
Türk Telekom
Enerjide tam bağımsızlığın fitilini Berat Albayrak ateşledi bugün meyvelerini yemeye başladık! Yeni gemi 27 Temmuz’da yola çıkıyor
Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinde yer alan ’ötanazi’ ibaresi metinden çıkarıldı! 7 madde kabul edildi
Emekliler ve memurlar dikkat! Ocak’ta maaşlar ne kadar artacak? Zam tahmini geldi
AK Parti’de tüm gözler Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK’da! Bayrak değişimine devam
Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki... Menajeri de doğruladı
Survivor Nagihan Karadere’nin hayatı kabusa döndü! Soluğu savcılıkta aldı
Emekliye zam farkı için takvim hazır! SGK tarihi duyurdu: 2.4 milyona ödeme yapılıyor | En az 2.846 TL
Mersin’de halay çekerken PKK sloganları atmışlardı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
Adidas siyonist lobiye boyun eğdi! Skandal Bella Hadid kararı: Reklam filmden çıkardılar | Mide bulandıran açıklama
Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor
Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis haddini aştı! Türk milletine alçak tehdit: F-35’lerle bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz
SON DAKİKA