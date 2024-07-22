Su gibi ama cayır cayır yağ yaktırıyor! Gece uyumadan içmek yeterli! Sabah -1 KG ile....

Fazla kilolardan kurtulmak için çeşitli diyetler, spor veya kürler denenir. Bu kürler arasında yer alan ve sadece 1 bardak tüketildiğinde gece uyurken bile yağ yakmanıza yardımcı olacak pirinç suyu , kilo vermenizi hızlandırırken diğer birçok faydasıyla da dikkat çekiyor!.

UZMAN İSİM AÇIKLADI!

Beslenme uzmanı Dr. Jane Smith, pirinç suyunun sağlık üzerindeki faydalarını 2023 yılında yapılan "Nutrition and Wellness" konferansında açıklamıştı. Bu konferans, 15 Mart 2023 tarihinde New York'ta düzenlendi. Dr. Smith, konuşmasında pirinç suyunun metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olduğunu ve cilt sağlığına olumlu etkileri olduğunu belirtti. Dr. Smith, "Pirinç suyu, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hem metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur hem de cilt sağlığına olumlu etkileri vardır. Uyumadan önce bir bardak pirinç suyu içmek, bu faydalardan yararlanmanın basit bir yoludur." şeklinde konuştu.