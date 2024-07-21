Ünlü avukat Altın Mimir’e şok dava! Boşanma davasında "ikili oynadın" suçlaması

İstanbul'da iş insanı Jan Berslen Devrim ile Sevgi Güler boşanmaya karar verdi. Ünlü avukat Altın Mimir de önce kadına gitti. Savunmayı önerdi.

Güler'in elinde, kocasının Y.A. ile çekilmiş fotoğrafları olduğunu öğrendi. Sonra da gidip eşinin avukatlığını üstlendi. Görevi kötüye kullanmaktan 2 yıl hapsi istendi.

'ALTIN' ATIŞ

İstanbul'da iş insanı Jan Berslen Devrim ve Sevgi Güler Devrim arasındaki boşanma davası sürecinde ilginç iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre Güler ile bir görüşme yapan ünlü avukat Altın Mimir, daha sonra Jan Berslen Devrim'in avukatlığını aldı. Mimir hakkında, zıt tarafların vekilliğini üstlendiği gerekçesiyle "Görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ZİNA, ŞANTAJ!

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mimir, "Ben müşteki ile boşanmalar üzerine bir saat görüşmeler yaptım. Arada vekalet ilişkisi yok. Yazılı mütala yok. Ben görevimi ihmal etmiş mi oluyorum" diye savunma yaptı. Şikayetçi Sevgi Güler ise "Eşim Jan Berslen Devrim'e, Y.A. ile ilişkisi olduğu için boşanma davası açtım. Mimir'e gittiğimde aralarındaki ilişki olduğuna dair elimdeki fotoğrafları ve bütün delilleri gösterdim. Görüşmede Mimir, karşı tarafın yüzde 100 kusurlu olduğunu söyledi. Sonra da onların avukatı oldu" diyerek şikayetini tekrarladı. Boşanma davasında Güler'in haklı bulunduğu vurgulandı. Ancak eşi ile Y.A. arasındaki ilişkiye dair görüntüler nedeniyle şantaj yaparak 10 milyon lira istediği iddiasıyla cezalandırılması kararlaştırıldı. (OĞUZHAN UYSAL-ARZU KAYA)