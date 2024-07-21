Trafik kazasında komaya girdi 5 kez ameliyat geçirdi! Betül Ölmez azmini kaybetmedi: Yeniden ayağa kalktı

Muğla Menteşe'de emlakçı Betül Ölmez, 10 Aralık 2022'de bisikletiyle ilerlerken kaza geçirdi. Bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edildi. Ancak karnındaki bebeğini kaybetti. Ölmez'in ayaklarında da çok sayıda kırık tespit edildi. İki gün komada kalan Ölmez, aylarca yaşam mücadelesi verdi. Tam 5 kez ameliyat edildi. Ölmez "Ben yaşam mücadelesi verirken, bana çarpan otomobilin sürücüsü 5 gün sonra hastaneye gelip bizi tehdit etti. Kazadan dolayı maddi hasarı da benin karşılamamı istedi. Yaşam mücadelesi verirken bunlarla uğraştım" dedi. Koşamayan merdiven çıkamayan Ölmez, "Doğmamış bebeğimi kaybettim. Ama yaşama azmimi kaybetmedim. Psikolojik olarak çok yıprandım. Ayağa kalkıp yürümek için çok çabaladım. Yaşam azmini kaybetmeyen tekrar ayağa kalkmasını bilir ve başarır" sözlerini kaydetti.

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