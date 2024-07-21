Samsunda reyon yöneticisi Muhammed Yavuz’un acı vedası! Kendisini mobbing uygulandığını söyleyip intihar etti

Samsun'da ünlü bir giyim mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Muhammed Yavuz, iş yerindeki düzeninin sürekli olarak değiştirildiğini, ailesinden ayrı kaldığını ve bu durumun kendisini psikolojik olarak çok zorladığını, mobbing uygulandığını söyledi. Bölge Müdürü E.C. ile iş yerinde tartışma yaşadı. Yavuz, veda mektubu yazarak intihar etti. Evli ve bir çocuk babası hamile eşine mektup bıraktı. Mektupta "Bu bir intihar vakası değil, cellatlığını E.C'nin yaptığı bir idam vakası. Geride gözü yaşlı bir eş, babasız büyüyecek bir çocuk karnında henüz doğmamış bir bebek bırakıyorum miras olarak" cümlelerini yazdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN