Lise öğrencisi Elif Çelik’in azim dolu hikayesi! Bin 500 metreyi 4 dakika 47 saniyede koşarak şampiyon oldu

Muş Spor Lisesi öğrencisi Elif Çelik (15), geçen yıl Bursa'da yapılan U-6 kızlar kategorisinde, bin 500 metreyi 4 dakika 47 saniyede koşarak şampiyon olmayı başardı. Annesiyle sabah ve akşam yaya olarak yaylaya gidip, 100 koyunun sağımını yapan Çelik, ardından ise kültürfizik çalışarak yarışlara hazırlandı. Aynı zamanda Fenerbahçe Atletizm takımı sporcusu olduğunu belirten Çelik, "Bol oksijenli bir ortamda spor yapıyorum. Tek amacım Milli Takıma girip Avrupa şampiyonu olmak" diyerek hedefini anlattı.

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