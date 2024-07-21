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Kavun 1 hafta boyunca asla bozulmayacak! Bu yöntemle tadı ve tazeliği aynı kalıyor

Yumuşamış ve tadı bozulmuş kavunlardan bıktıysanız, doğru saklama yöntemlerini öğrenmekte fayda var. Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi kavunun uzun süre taze kalabilmesi için bazı ipuçlarını sizler için hazırladık. Kavunlarınızı serin, kuru ve güneş görmeyen bir alanda saklayarak tazeliğini koruyabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 18:05 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 18:05
Kavun 1 hafta boyunca asla bozulmayacak! Bu yöntemle tadı ve tazeliği aynı kalıyor

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Kavun, yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir. Ferahlatıcı tadı ve sulu yapısıyla sıcak günlerde serinlemek isteyenlerin ilk tercihlerinden olur. Ancak, kavunların tazeliğini korumak bazen zor olabilir. İşte size, kavunları bir hafta boyunca bozulmadan ve tazeliğini kaybetmeden saklamanızı sağlayacak etkili formül...

DOĞRU SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Bütün Kavun: 🥭 Eğer kavunu hemen tüketmeyecekseniz, oda sıcaklığında güneş ışığından uzak bir yerde saklayabilirsiniz. Bu şekilde kavun olgunlaşmaya devam eder.

Kesilmiş Kavun: 🍈 Kavunu kestikten sonra hava almayan bir kapta veya streç filme sararak buzdolabında saklayın. Kesilmiş kavunu en fazla 2-3 gün içinde tüketmeye çalışın.

SAKLAMA SICAKLIĞI

🔶Bütün kavunları 🌡️ 10-15°C arası serin bir yerde saklamak, olgunlaşmasını yavaşlatabilir ve daha uzun süre dayanmasını sağlayabilir.

🔶Kesilmiş kavunları buzdolabında ❄️ 4°C'nin altında saklamak en iyisidir.

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