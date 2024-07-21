Kavun 1 hafta boyunca asla bozulmayacak! Bu yöntemle tadı ve tazeliği aynı kalıyor

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Kavun, yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir. Ferahlatıcı tadı ve sulu yapısıyla sıcak günlerde serinlemek isteyenlerin ilk tercihlerinden olur. Ancak, kavunların tazeliğini korumak bazen zor olabilir. İşte size, kavunları bir hafta boyunca bozulmadan ve tazeliğini kaybetmeden saklamanızı sağlayacak etkili formül...

DOĞRU SAKLAMA YÖNTEMLERİ Bütün Kavun: 🥭 Eğer kavunu hemen tüketmeyecekseniz, oda sıcaklığında güneş ışığından uzak bir yerde saklayabilirsiniz. Bu şekilde kavun olgunlaşmaya devam eder.