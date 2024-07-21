İstanbul'da Muharrem ayında Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde aşure dağıtıldı. 1979'da çıkan yangında tamamen yok olan mevlevihane, yeniden inşa edilmesinin ardından etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladı. Mevlevihane'de düzenlenen "Kerbela Şehitleri Ruhuna Muharremin Bereketine Aşure Merasimi"nde ise 99 yıl aradan sonra ilk aşure kaynatıldı. İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak, "Aşure bizim için birlik olmanın, zehri, acıyı bal etmenin ve farklılıkların tatlandığı bir aş" ifadesini kullandı.

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