PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Herkes bu hatayı yapıyor! Sakın bulaşık deterjanıyla yıkamayın

Bulaşık deterjanları, her evde bulunan ve temizlikte etkili bir rol oynayan temizlik ürünlerinden biridir. Ancak bulaşık deterjanlarını yanlış alanlarda veya ürünlerde kullanmak, sağlığımız ve ev eşyalarımız için ciddi etkiler doğurabilir. İşte bulaşık deterjanı kullanmamanız gereken ürünler ve alanlar:..

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 20:10 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 20:10
Herkes bu hatayı yapıyor! Sakın bulaşık deterjanıyla yıkamayın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bulaşık deterjanları, belirli alanlarda ve ürünlerde etkili olabilirken, yanlış kullanımları ciddi zararlar doğurabilir. Sağlığınız ve eşyalarınız için bulaşık deterjanlarını sadece uygun alanlarda kullanmanız önemlidir. Bu tür deterjanların kullanım kılavuzlarına dikkat ederek ve alternatif temizlik ürünlerine yönelerek, istenmeyen sonuçlardan kaçınabilirsiniz.

Kahve Makineleri ☕❌

Kahve makinesini bulaşık deterjanı ile temizlemek, cihazın iç mekanizmalarına zarar verebilir ve kahvenizin tadını olumsuz etkileyebilir. Bulaşık deterjanları, kahve makinelerinin ince iç parçalarında kalıntı bırakabilir. Bu kalıntılar, kahvenizin tadını bozmakla kalmaz, aynı zamanda makinenin ömrünü de kısaltabilir. Deterjan kalıntıları sıcak suyla birleştiğinde kimyasal reaksiyon oluşur ve sağlığınıza zarar verebilir.

Parkeler 🪵🧴

Parkeleri bulaşık deterjanı ile temizlemek, yüzeyleri koruyan cilayı ve kaplamayı aşındırabilir. Bu, parkelerin matlaşmasına ve zamanla daha hızlı yıpranmasına neden olur. Ayrıca, deterjan kalıntıları parke yüzeyinde kaygan bir tabaka oluşturabilir. Parkeler genellikle ahşap olduğundan, deterjan kullanımı ahşabın şişmesine ve hasar görmesine yol açabilir. Parkelerinizi temizlerken, ahşap için özel olarak üretilmiş temizlik ürünlerini tercih edin.

Mutfak Aletleri 🍴⚠️

Blender, mikser gibi mutfak aletlerini bulaşık deterjanı ile temizlemek, bu aletlerin parçalarına zarar verebilir. Elektrikli mutfak aletlerinin motor ve diğer hassas parçaları deterjanla temas ettiğinde, korozyona uğrayabilir veya arızalanabilir. Bu tür aletleri temizlerken, üretici talimatlarına uygun temizlik ürünleri ve yöntemleri kullanmak önemlidir.

Kavun 1 hafta boyunca asla bozulmayacak! Bu yöntemle tadı ve tazeliği aynı kalıyorKavun 1 hafta boyunca asla bozulmayacak! Bu yöntemle tadı ve tazeliği aynı kalıyor
Kavun 1 hafta boyunca asla bozulmayacak! Bu yöntemle tadı ve tazeliği aynı kalıyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail bu kez doğrudan Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Şin Bet servis etti Israel Katz paylaştı! Dışişleri’nden sert tepki
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan halkına geçmiş olsun mesajı: Türkiye dostlarıyla dayanışma içinde olacak
Başkan Erdoğan’ın KKTC’de deniz üssü resti Atina’da paniğe yol açtı! Dendias bahane: Yunan basını Turkuvaz Medya’yı da hedef gösterdi
İstanbul Aydos Ormanı’nda çıkan yangın kontrol altına alındı
Galatasaray’dan Guela Doue ve Wendel açıklaması!
Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında sondaj kulesi devrildi! Çok sayıda ekip bölgede
Başkan Erdoğan’dan KKTC dönüşü ’doğal gaz gemisi’ müjdesi: Adeta bir üs gibi | Miçotakis’e Dendias’a haddini bildir uyarısı
Microsoft’un ’makro’ krizi sonrası yazılımda yerlileşme atağı! Başkan Erdoğan’dan ’ek tedbir’ mesajı: Çalışmalar aralıksız sürüyor
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Resmi açıklama geldi ve taraftarlar geri sayıma geçti...
Gizli Servis’ten suikast itirafı! Cumhuriyetçiler ortaya çıkarmıştı ajanlar doğruladı: Trump saldırısında şoke eden detay! Eski başkan ilk kez konuştu
Emeklilik sisteminde yeni düzenleme olacak mı? Başkan Erdoğan’dan net zam mesajı: Refahı arttırmak için yeni yol haritaları oluşturuyoruz
Avcılar’da kan donduran cinayet! Önce bıçakladılar sonra denize attılar | Sicilleri kabarık çıktı: 2 gün önce cezaevinden...
Bangladeş’te baskı artıyor! Ordu sokağa indi: Öğrenci protestolarında yüzden fazla kişi öldü!
Galatasaray’a transferde üst üste kötü haberler! Hepsinde sorun çıktı...
Türksat 6A antenlerini açtı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Test süreci başladı
SON DAKİKA